Fabio Quartararo moest de afgelopen maanden veel klappen incasseren. Weliswaar finishte hij als tweede in de natte Indonesische Grand Prix, maar over de hele linie kwam de Yamaha in de eerste races van 2022 tekort op de concurrentie. In Qatar werd Quartararo negende, in Argentinië achtste. Een zevende plek in Amerika werd zelfs gevierd binnen het fabrieksteam.

Qua overwinningen stond Quartararo al tijden droog. Zijn laatste zege boekte hij in Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone, eind augustus vorig jaar. Maar zondag kwam er een einde aan die lijdensweg; de wereldkampioen pakte in de vierde ronde de leiding en liep vervolgens weg bij de rest van het veld. De Franse piloot finishte met een voorsprong van ruim vijf seconden als eerste.

"Het heeft best lang geduurd", zei een zichtbaar opgeluchte Quartararo na het behalen van zijn negende MotoGP-zege. "Het waren moeilijke tijden dit jaar. Misschien was het relatief kort, vier races, maar als je het kampioenschap hebt gewonnen wil je gewoon weer meedoen voor de titel. Voor mij was het moeilijk om te accepteren dat ik blij moest zijn met de zevende plaats in Austin. Mijn racetempo was daar weliswaar een stuk hoger dan vorig jaar [Quartararo werd toen tweede], maar de motor was niet erg vooruit gegaan. Dat het team klapte voor een zevende plaats vond ik moeilijk om te zien. Een zevende plek is in mijn optiek niet goed. Toch was ook ik blij."

Gebrek aan topsnelheid

De wederopstanding in Portimão komt voor Quartararo dan ook als geroepen. "Om zo weer te knokken voor de overwinning is iets speciaals en een emotioneel moment. Maar ik heb altijd gezegd dat ik blijf vechten, of het nu gaat om P1, P5 of P10." Als kers op de taart heeft Quartararo nu ook weer de leiding in het kampioenschap in handen. Hij deelt de eerste plek met Alex Rins; beiden staan na vijf races op 69 punten.

Quartararo heeft zich dit seizoen meerdere keren kritisch uitgelaten over de topsnelheid van de Yamaha M1. Volgens hem speelde die tekortkoming zondag een minder grote rol in Portimao, waar hij heel sterk was bij het uitkomen van de laatste bocht voor het rechte stuk. "Ik heb ook nooit gezegd dat de motor helemaal niet goed is. Het is waar dat we veel topsnelheid missen, maar op een circuit als dit viel het mee. Voor mij zat de sleutel in de laatste sector. Ik voelde mij daar erg goed", aldus Quartararo die stelt dat zijn motor niet erg is veranderd. Naar verluidt praat de Fransman momenteel met verschillende andere fabrikanten over een zitje in 2023. Op de vraag of het resultaat van Portimão daar invloed op heeft, was Quartararo kort en bondig: "nee."