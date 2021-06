Emotionele Marquez wint weer in MotoGP: “Vandaag was het mijn dag”

Marquez ontkende eerder dit weekend dat hij een favoriet was voor de overwinning, maar boekte zondag zijn eerste zege sinds de zware valpartij in Jerez vorig jaar. De Spanjaard kwam aan de leiding na een duel met Aleix Espargaro. Toen het begon te regenen besloot Marquez om meer te pushen en reed hij een aardige voorsprong op Miguel Oliveira bij elkaar. Na een intense slotfase wist Marquez het verzet van de Portugese KTM-rijder te breken en pakte hij de overwinning. Voor de Repsol Honda-coureur was het de eerste overwinning in 581 dagen.

“Dit is een van de moeilijkste momenten van mijn carrière geweest”, vertelde een emotionele Marquez na afloop. “Ik wist dat het niet makkelijk zou worden, ik kom uit een lastige situatie met drie nulscores op rij. Maar vandaag was het mijn dag. Voor dit weekend wilde ik voor het podium vechten en proberen om met de toprijders te vechten. De kans op een overwinning was klein, maar ik wilde alles geven wanneer de omstandigheden perfect zouden zijn. Dan wilde ik het proberen. Toen ik de regendruppels zag, wist ik dat het mijn race was. Vanaf dat moment heb ik gepusht en geprobeerd om een tempo vast te houden. Zelfs toen er nog iets meer regen kwam, ging ik nog iets harder pushen. Ik heb veel risico genomen, maar na dat moment begon voor mij een tweede race. Miguel was me aan het pushen.”

Toen Marquez aan kop reed in de Duitse GP vond hij het lastig zich te concentreren en dat had alles te maken met de tegenslag van het afgelopen jaar. Na de armbreuk in de Grand Prix van Spanje kende Marquez een ellenlange revalidatie met verschillende operaties. De coureur zat tot voor kort nog aan de antibiotica. “Het was heel lastig om geconcentreerd te blijven, de gebeurtenissen van het afgelopen jaar spookten door mijn hoofd. Maar het is gelukt en we zullen het weer doen. Het is ontzettend moeilijk, maar we zullen blijven vechten.”

Marquez scoorde voor Honda het eerste podium van dit seizoen en pakte bovendien de eerste overwinning voor de Japanse fabrikant sinds 2019.