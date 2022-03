Emotionele Bastianini: “Met z’n allen een potje staan janken”

Voor de Gresini MotoGP-formatie was het de eerste overwinning op het hoogste niveau sinds de beroemde overwinning van Toni Elias in 2006 op het circuit van Estoril. De overwinning op het Losail Circuit kreeg echter een hele andere lading door het overlijden van Fausto Gresini, nu ruim een jaar geleden. Gresini wilde na een jarenlange samenwerking met Aprilia weer op eigen benen staan in de MotoGP. Helaas kon hij dat zelf niet meer meemaken. Het team werd doorgezet door Nadia Padovani, de weduwe van de teambaas.

“Het is een hele emotionele dag voor ons, voor het hele team”, aldus Enea Bastianini. “We hebben aan het eind van de race met z’n allen een potje staan janken. We hebben het geweldig gedaan.” Bastianini voelde voor de race dat er iets in de lucht hing om er een mooie wedstrijd van te maken. De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep vlekkeloos. Dat hielp zondag zeer zeker in de Grand Prix van Qatar. “Van de eerste test tot het maken van een goede afstelling in deze race. Dat was geweldig. We hebben op alle fronten goed gewerkt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de race. Deze ochtend hadden we een goed tempo en wist ik dat we de race goed konden indelen. Ik koos voor de medium band en dat was de beste keuze voor mij. Ik heb de laatste zeven of acht ronden mijn stijl gebruikt om te pushen en ik heb de race kunnen winnen.”

Voor Bastianini was de GP van Qatar een unicum in het feit dat hij voor het eerst vanaf de eerste startrij mocht vertrekken. Hij viel bij de start een paar plekken terug, maar kwam langzaam maar zeker weer naar voren. In de tweede helft van de race moest hij Honda-coureur Pol Espargaro verslaan. “Pol was ontzettend snel in deze race”, gaat Bastianini verder. “Hij was op softs gestart, maar kon het heel goed managen. Honda heeft een grote stap gemaakt. Nu zijn ze heel sterk. Voor mij komt deze overwinning heel onverwacht. Ik heb een hele goede race gereden, maar het was niet eenvoudig. Het is gelukt.”