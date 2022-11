Emoties lopen hoog op bij Rins: "Moest op de grid al huilen"

Suzuki-rijder Alex Rins maakte zondagmiddag een wereldstart in de laatste MotoGP-race van het merk. Hij ging aan de leiding bij het ingaan van de eerste bocht en bleef de volledige race op het Circuit Ricardo Tormo aan de leiding voor zijn tweede overwinning van het seizoen. Zo kreeg een emotioneel weekend een passend eind voor de teamleden van Suzuki. De directie van het bedrijf besloot in mei om het team aan het eind van dit seizoen terug te trekken uit de MotoGP, ondanks dat men een jaar eerder nog een nieuw vijfjarig contract tekende met de promotor. Suzuki wil zich richten op nieuwe initiatieven, deelname in de MotoGP past niet in dat plaatje.

“Het was geweldig om het seizoen zo af te sluiten”, zegt Rins. “Suzuki verlaat de sport, ik kon het op geen betere manier doen. Van het begin tot het eind ging het goed, maar dit was een lastige race om te managen. Ten eerste kwam dat door de emoties van dit weekend, ik moest het echt opzij zetten. Gisteren was de kwalificatie heel belangrijk, we deden het met de vijfde plaats best goed. Het was lastig om me te concentreren, maar op de grid zag ik de motor weer en de monteurs, toen moest ik huilen. Alle emoties kwamen naar boven. Ik moest mezelf echt inpraten dat er nog een race te gaan was. Toen maakte ik een geweldige start, in de eerste bocht lag ik eerste. Jorge was heel erg snel, Brad kwam ook snel aan het eind. Ik kon geen fouten maken, moest mijn lijnen rijden en de banden managen. We hebben laten zien dat we kunnen winnen met Suzuki. Ze hebben de beslissing in de vierde race genomen om het team uit het kampioenschap te halen. Ik heb alles gegeven en dat is vandaag gelukt.”

Met zijn overwinning won Rins ook nog eens een plek in het kampioenschap. Hij ging Johann Zarco voorbij en is op de zevende plek geëindigd. De Spanjaard hoopt dat hij de machine van Suzuki mag houden. “Zeker weten, ik ga het vragen. Ik heb al tegen [Shinichi] Sahara-san gezegd, het is heel speciaal. Ik keek na de race naar de achterband en zag de namen van alle teamleden staan op de motor, dat hadden ze er met de hand op geschreven. Ook de berichten van de fans waren heel erg mooi. We wilden deze overwinning zo graag en het is gelukt.”