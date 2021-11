Eindrapporten MotoGP 2021: Van Rins tot Rossi en Petrucci

Pol Espargaro – 6,5/10

Pol Espargaro kende een veelbelovende start bij een constructeur in crisis, maar aan die positieve vibe kwam al snel een eind. Hij voelde zich niet gehoord door de engineers van Honda, die vaak hun eigen plan trokken en meer naar Marc Marquez luisterden. In die rol zal Espargaro zich moeten schikken, de Spanjaard is nu eenmaal de meest succesvolle coureur van het merk. Een podium in Misano was een mooie beloning voor Espargaro na een verder wisselvallig seizoen.

Het eerste deel: Eindrapporten MotoGP 2021: Van Quartararo tot Marquez en Bastianini

Alex Rins – 5/10

Dat Alex Rins talent heeft, staat onmiskenbaar vast. De Spanjaard gooit ‘m echter te vaak tegen de vlakte. Het kampioenschap was in 2021 daardoor al voorbij voor het goed en wel begon. Met weer een handvol kostbare crashes in kansrijke posities, waaronder ook in Valencia, geeft het te denken waar de toekomst van Rins ligt. Schakelt Suzuki door voor 2023? Het is een van de belangrijke vraagstukken voor aankomend seizoen, als de rijdersmarkt weer volledig openligt.

Alex Rins gooide een handvol goede resultaten weg met crashes op belangrijke momenten. Hoe lang heeft Suzuki nog geduld met de Spanjaard?

Miguel Oliveira – 4/10

Miguel Oliveira is de enige racewinnaar in de onderste helft van deze eindrapporten en dat zegt genoeg over het seizoen van de Portugees. De Grand Prix van Barcelona was een uitstekende wedstrijd van de coureur, maar verder heeft hij te weinig laten zien. De blessure in Oostenrijk is onderdeel van de verzachtende omstandigheden, maar van de meest ervaren KTM-man mocht dit seizoen gewoon meer verwacht worden. Voldeed de RC16 niet? Wellicht, maar zijn teamgenoot heeft het aanzienlijk beter gedaan. Feit blijft dat Oliveira in de tweede helft van dit seizoen geen schim van zichzelf was.

Takaaki Nakagami – 5/10

Takaaki Nakagami maakte in 2020 een grote stap, maar heeft dat in 2021 geen vervolg gegeven. Een gebrek aan vertrouwen lag daaraan ten grondslag, ook werd de Japanner niet geholpen door de Honda. Een enkele kans om goed voor de dag te komen ging in rook op omdat Nakagami nog altijd niet heel best met de druk kan omgaan. Met Ai Ogura als nieuwe Japanse belofte moet Nakagami zich wel degelijk zorgen maken voor zijn zitje in 2023.

Alex Marquez – 5/10

Alex Marquez had in zijn tweede MotoGP-jaar een doel om de kwalificaties te verbeteren en dat is niet gelukt. De top-vier in Portugal was eigenlijk het enige lichtpuntje. Hij heeft in 2022 weer een grotere verantwoordelijkheid om LCR en Honda bij de arm te nemen, maar vraag is of de coureur die stap kan zetten. Het is in eerste instantie hopen dat HRC volgend seizoen met een competitieve machine voor de dag komt.

Franco Morbidelli – 6,5/10

Franco Morbidelli was in 2020 vice-kampioen geworden, maar kreeg geen enkel bedankje van Yamaha. De coureur moest het door de bevriezing van de motorontwikkeling doen met een oud 2019-pakket en was daarmee op voorhand al kansloos. Dankzij de grillen van Maverick Viñales stapte hij alsnog op een competitieve motorfiets, maar door zijn knieblessure werd het een seizoen doorbijten. Hij heeft zich de afgelopen races aardig kunnen inwerken bij de hoofdmacht, interessant wordt het pas als hij komend voorjaar helemaal hersteld is en kan wedijveren met Fabio Quartararo.

Valentino Rossi – 5,5/10

Met slechts vier keer een top-tien klassering sloot Valentino Rossi zijn prachtige loopbaan af met een vrij matig seizoen. De reden? Rossi is de jongste niet meer en zijn collega’s maakten sneller stappen dan de oude meester. Het is zeker geen schande als je de cijfers nog eens naast elkaar legt. Rossi was dit seizoen op sommige banen sneller dan hij ooit geweest was, maar dat is niet meer genoeg om vooraan mee te doen. De top-tien in Valencia was een prachtig eindschot en het feest daarna heeft tot in de kleine uurtjes geduurd.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Dorna

Luca Marini – 7/10

Luca Marini zette de MotoGP niet zo op stelten als de andere nieuwkomers in de klasse, maar hij heeft wel een solide seizoen achter de rug. Van Marini is bekend dat hij niet de snelste leerling van het stel is, volgend jaar mogen we verwachten dat de stijgende lijn aan zal houden. Hij toonde gedurende dit seizoen ook constante progressie met een sterke kwalificatie in Misano als hoogtepunt. Op de GP22 krijgt Marini volgend jaar een uitstekende kans om zich verder te tonen.

Iker Lecuona – 5/10

Iker Lecuona had geen makkelijke taak in 2021 wat voor de Spanjaard toch een soort verlengd rookieseizoen werd. Op sommige momenten was hij ijzersterk, maar op andere momenten liet hij zich toch ook van een andere kant zien. En als hij eenmaal in een goede positie zat, wist hij het vaak te verknallen. Het is het (voorlopige) einde van een jammerlijke MotoGP-loopbaan waar veel meer in had gezeten, de aanstormende KTM-talenten moeten echter een plek krijgen. Lecuona was een buitenkansje toen hij in 2020 op de fiets gezet werd, helaas betaalde het zich niet uit. Wel krijgt hij volgend jaar een prachtige kans bij het Honda WSBK-fabrieksteam.

Danilo Petrucci – 5,5/10

Wie de relatief zwaarlijvige Danilo Petrucci in levenden lijve heeft gezien, weet dat de combinatie met de KTM RC16 lastig zou worden. De Italiaan bleek veel te groot en te zwaar voor de kleine Oostenrijkse krachtpatser. De aanpassing liep daardoor heel moeizaam, ook al omdat de banden nog altijd in het nadeel van de zwaardere coureurs zijn. Valentino Rossi had hier bijvoorbeeld ook last van. Petrucci kan met twee overwinningen in de MotoGP terugkijken op een prachtige carrière, vooral door dat ene duel met Marquez en Dovizioso voor eigen publiek in Mugello zal Petrux nog heel lang als een held gezien worden in zijn thuisland.

Andere coureurs reden te weinig races om tot een eerlijke beoordeling te komen op basis van hun seizoen. Andrea Dovizioso, Lorenzo Savadori, de wildcards en de reserverijders zijn daarom niet meegenomen in de beoordeling.