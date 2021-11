Fabio Quartararo – 9,5/10

Fabio Quartararo kende een ijzersterk seizoen. Hij was de snelste in de kwalificaties en vaak de meest constante coureur in de races. Tegenslagen waren er zeker, maar de Fransman wist ook op slechte dagen punten te scoren. Als de derde plaats je resultaat is op een slechte dag, dan heb je de potentie om het kampioenschap te winnen. De incidenten in Jerez (arm pump) en Barcelona (de kapotte rits) brachten de coureur ook mentaal niet van de wijs. Quartararo leek immuun voor de druk die komt kijken bij de titelstrijd, al was de rest op achterstand gereden. De laatste races waren niet ijzersterk, maar het is niet gek dat de focus enigszins verslapt als de hoofdprijs al binnen is.

Francesco Bagnaia – 9/10

Francesco Bagnaia debuteerde bij het fabrieksteam van Ducati, maar had nog wel wat kartelrandjes waaraan gewerkt moest worden. Dat gebeurde bij de hoofdmacht waar hij – op de maand mei na – een ijzersterk jaar beleefde. De coureur maakt in alles een volwassen indruk, heeft de ervaring die nodig is om overal snel te zijn en is daarmee onherkenbaar van de schuchtere, defensieve figuur die we in de voorgaande jaren bij Pramac Ducati zo vaak op zijn snufferd zagen gaan. De Emilia-Romagna GP was het moment waar de titelstrijd beslist werd, maar zelf zag Bagnaia het niet zo. Hij had het in de eerste helft van het seizoen laten liggen. Met de Ducati zoals die in 2021 functioneerde is Bagnaia misschien wel topfavoriet voor de titel in 2022.

Joan Mir – 7/10

Joan Mir had zich meer voorgesteld van het seizoen waarin hij zijn titel mocht verdedigen en eerlijk gezegd: ook voor de buitenwereld viel het wel een beetje tegen. De verantwoording daarvoor ligt deels bij Suzuki, dat achter de feiten aan liep. Mir legde zichzelf daardoor veel druk op en dat kwam zijn prestaties ook niet ten goede. Na Misano 2 nam hij een week vrij en was hij los, maar het kwam te laat. P3 in het kampioenschap is ondanks alles nog acceptabel, al is de positie van Mir op de lange termijn heel interessant. Wat gaat de oud-wereldkampioen doen als Suzuki zich in 2022 niet kan verbeteren?

Jack Miller – 7/10

Jack Miller is sinds dit jaar de meest ervaren coureur op een Ducati en heeft wederom een stap gezet, maar dat mocht ook wel. Hij boekte in Jerez en Le Mans twee mooie overwinningen, maar was over de gehele linie niet constant genoeg om mee te doen voor de wereldtitel. Gaat Miller zich kunnen mengen in de titelstrijd? Het is in 2022 mogelijk noodzakelijk om lijfsbehoud bij het fabrieksteam af te dwingen, Ducati heeft sinds de verjongingskuur nogal wat keuze om voor jongere rijders te gaan.

Johann Zarco – 7/10

Johann Zarco begon als sterkste van het Ducati-stel aan 2021, maar het werd minder naarmate het seizoen vorderde. De reden? Mentaal is Zarco nog altijd zijn eigen grootste tegenstander. Daarnaast lijkt de jacht op de bevrijdende overwinning te veel gevraagd, ondanks dat zijn veel jongere teamgenoot er wel in slaagde. Ondanks de druk op zichzelf en de gemiste kansen op een overwinning werkte de Fransman het sterkste seizoen uit zijn carrière af en dat is een pluim waard. Het scheelde immers niet veel of we hadden hem na 2019 niet weer gezien.

Brad Binder – 7/10

Het moment waar Binder dit seizoen aan herinnerd zal worden is die heerlijke overwinning in Oostenrijk, alleen al daarvoor kreeg hij een bonuspunt in de beoordeling. Met dertien top-tien klasseringen, een overwinning en de zesde plaats in de eindstand heeft de Zuid-Afrikaan op papier een heel aardig tweede seizoen achter de rug, maar er werd over het algemeen meer verwacht van hem en KTM. De ‘race craft’ van Binder is ijzersterk, maar op vrijdag en zaterdag is het vaak ondermaats en dat is pijnlijk aangezien kwalificaties belangrijker zijn dan ooit tevoren.

Marc Marquez – 7,5/10

Marc Marquez heeft in 2021 vijf races gemist, was bij lange na niet fit en staat aan het eind van het seizoen toch gewoon zevende in het klassement. Dat is een prestatie van formaat. Hij was met afstand de beste Honda-rijder op dagen dat hij kon rijden en heeft met drie overwinningen de grote schade van het merk nog enigszins beperkt. Was op de goede weg tot de nieuwe oogblessure de kop opstak. Moeten we net als in 2011 vrezen voor de loopbaan van de achtvoudig wereldkampioen?

Aleix Espargaro – 7/10

Onder leiding van Espargaro heeft Aprilia onmiskenbaar een stap gemaakt met de podiumfinish op Silverstone als hoogtepunt. In andere races is ook gebleken dat Aprilia nog degelijk huiswerk te doen heeft, ook dat weet Espargaro. Toch heeft de coureur weer een solide seizoen achter de rug en evenaarde bijna zijn beste MotoGP-seizoen tot nu toe (2011, Forward Yamaha). De Spanjaard hoort inmiddels tot de oudere garde van de MotoGP en krijgt in 2022 een belangrijk seizoen om zich nog eens te tonen tegen een mogelijk competitieve Maverick Viñales.

Jorge Martin – 9/10

Jorge Martin heeft de harten van vele MotoGP-fans dit seizoen gestolen. Het is een bijzonder aardige jongen, maar heeft ook nog eens het talent om echt een grote coureur te worden. Dat bewees hij in Qatar met pole-position, een overwinning en nog wat podiums. Zijn grootste nadeel? Als hij crasht, gaat het vaak gepaard met (zware) blessures. Dat gebeurde in Portugal waar hij in de derde vrije training maar liefst acht (!) botbreuken opliep. Desondanks een razendknap seizoen waarin hij ook liet zien hoe sterk de Ducati is, maar dat is zeker niet de enige factor in het succes van Martin.

Maverick Viñales – 6/10

Maverick Viñales is een merkwaardige coureur en hij heeft ook een merkwaardig seizoen achter de rug. Na de winst in Qatar ging het snel bergafwaarts met de Spanjaard, in Assen leverde hij zijn lopende contract in. De rel in Oostenrijk had hem zijn carrière kunnen kosten, maar Aprilia wierp de reddingsboei. Viñales is weer blij, maar voelt zich nog niet thuis op de RS-GP. Om daar aan te werken heeft hij al zes races kunnen rijden op de machine, maar het betekent wel dat de Spanjaard er vanaf de eerste race in 2022 moet staan.

Enea Bastianini – 8,5/10

Met twee podiums heeft Enea Bastianini een heerlijk seizoen afgewerkt op de gepimpte GP19. De kwalificaties moeten beter voor de Italiaan, die volgend seizoen kopman wordt bij Gresini. Op zondag is hij vaak fantastisch. Geen fabriekssteun voor hem in 2022 is wellicht een smetje op de feestvreugde, maar met een goede start kan ook hij zich mengen in de strijd om een hoger zitje in 2023.

Zondag publiceren we deel 2 waarin de rest van het MotoGP-veld aan de beurt komt. Hoe deed Valentino Rossi het tijdens zijn laatste seizoen, waar lieten de andere Honda-mannen steken vallen en wat gebeurde er met Miguel Oliveira en Alex Rins?