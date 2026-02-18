Eerste stratencircuit in MotoGP in aantocht: Adelaide aast op GP Australië

De MotoGP Sports Entertainment Group - tot voor kort bekend als Dorna Sports - legde recent al een verzoek neer bij de Australian Grand Prix Corporation om de jaarlijkse MotoGP-race op Phillip Island te verplaatsen naar Albert Park in Melbourne. Daar organiseert de AGPC sinds 1996 al de GP van Australië van de Formule 1, een race die op 8 maart aanstaande weer wordt verreden.

Dinsdag weigerde de regering van de deelstaat Victoria dat verzoek in te willigen. Wel werd een alternatief voorstel gedaan om het na 2026 aflopende contract met de MotoGP te verlengen. Zo beloofde de regering van Jacinta Allan een grotere financiële bijdrage te leveren en de faciliteiten van Phillip Island te verbeteren.

Dit tegenbod lijkt echter van tafel geveegd door MotoGP Sports Entertainment, waardoor de aankomende GP van Australië - die tussen 23 en 25 oktober wordt verreden - de laatste dreigt te worden op het populaire Phillip Island Grand Prix Circuit. Wel blijft de Australische GP naar verwachting behouden voor de MotoGP.

Motorsport.com heeft vernomen dat de regering van de deelstaat South Australia een bod heeft gedaan om de organisatie per 2027 over te nemen. Onderdeel van dit bod is om de MotoGP te laten racen op het Adelaide Parklands Circuit. Dat is het stratencircuit waar de Formule 1 tussen 1985 en 1995 al elf keer heeft geracet. Dit houdt ook in dat een wens van de MotoGP in vervulling gaat, want sinds de komst van Liberty Media als eigenaar aast de sport op een race op een echt stratencircuit.

Sportief directeur Carlos Ezpeleta van de MotoGP is dinsdag afgereisd naar Adelaide, naar verluidt voor de aankondiging van de deal met South Australia. Motorsport.com begrijpt dat deze bekendmaking al in de komende uren kan plaatsvinden.

Phillip Island is een populair circuit, maar lijkt na 2026 van de kalender te verdwijnen. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De regering van Victoria bevestigt intussen dat de gesprekken met de MotoGP over Phillip Island zijn stukgelopen. "Wij hadden het evenement in Victoria kunnen houden als we Phillip Island hadden opgegeven. We waren echter nooit bereid om Phillip Island op te geven, om nog meer druk te leggen op de gemeenschap rond Albert Park of om de Formule 1 in gevaar te brengen", zegt Steve Dimopoulos, minister van Sport en Grote Evenementen.

"Met die punten wilden we niet instemmen. We zijn akkoord gegaan met alle andere verzoeken voor de contractverlenging, maar niet met het verplaatsen van het evenement van Phillip Island. Wij zijn de hoofdstad van grote evenementen – niet alleen in dit land, maar wereldwijd – dus ik wens de MotoGP het allerbeste met hun tweede keuze."

Waar de staat Victoria dus niet mee wilde gaan in de eis van de MotoGP om de GP van Australië naar een stratencircuit te verplaatsen, lijkt South Australia daar dus wel toe bereid. De verwachting is dat de MotoGP in 2027 voor het eerst naar Adelaide komt, mits de vereiste bouwwerkzaamheden dan zijn voltooid.