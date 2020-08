Eerste positieve coronatest in MotoGP-paddock

Motorsport.com heeft vernomen dat een werknemer uit de televisieafdeling van Dorna positief getest is op COVID-19. De desbetreffende persoon zit inmiddels in isolatie, dat geldt ook voor de personen waarmee de positief bevonden persoon mee in contact is geweest. Op dit moment wordt er gewacht op de uitslag van de tweede test, die de uitkomst van de eerste moet bevestigen. Ondanks de positieve test komt het doorgaan van de Tsjechische Grand Prix niet in gevaar.

Voor de herstart van het wereldkampioenschap vorige maand in Jerez werd een strikt protocol opgesteld waar alle leden van de paddock zich aan moeten houden. Races worden zonder publiek gehouden, teams mogen maar beperkt personeel meenemen naar het circuit. Zelfs mensen die op locatie zijn moeten eerst een negatieve coronatest laten zien voordat ze toegang krijgen tot de paddock.

Ook gedurende de raceweekenden worden de leden van de paddock regelmatig getest om ervoor te zorgen dat het virus geen voet aan de grond krijgt. Om het contactonderzoek zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de organisatie een applicatie voor smartphones gelanceerd.

Met medewerking van Oriol Puigdemont