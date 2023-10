Eerste MotoGP-zege voor Zarco: "Deze overwinning had ik nodig"

Lange tijd leek de zege in de Grand Prix van Australië buiten bereik voor Johann Zarco. Teamgenoot Jorge Martin had een voorsprong van maar liefst drie seconden genomen op de achtervolgende groep, maar in de slotfase was het beste wel van zijn zachte achterband af. Toen Zarco zich enkele ronden voor het einde op de tweede positie meldde, reed hij het gat helemaal dicht om in de laatste ronde de beslissende inhaalactie te plaatsen. Zo pakte de Fransman zijn eerste MotoGP-overwinning, terwijl hij op Phillip Island zijn 120ste Grand Prix afwerkt in de koningsklasse.

"Ik heb veel races gereden zonder dat ik won. De laatste drie jaar heb ik een competitieve motor gehad, maar de andere rijders die deze motor tot hun beschikking hebben zijn ook heel competitief. Deze overwinning had ik nodig", zei Zarco, die tijdens de GP van Valencia in 2016 voor het laatst een race won. Toen stelde hij ook voor de tweede keer op rij de wereldtitel in de Moto2 veilig. Sindsdien stond de Fransman in de MotoGP al negentien keer op het podium, maar een overwinning behaalde hij nog niet. Door zijn zege in Australië is hij nu ook in de koningsklasse van de hatelijke nul af.

De bandenkeuzes speelden op Phillip Island een doorslaggevende rol in de 27 ronden tellende race. De keuze van Martin voor de zachte band bleek uiteindelijk een verkeerde, nadat het voor aanvang van de laatste ronde al gedaan was met zijn zachte achterband. Toch moest er ook op de mediums gemanaged worden. "Vanaf het begin had ik veel snelheid, maar na drie of vier ronden dacht ik al dat ik de slijtage van de achterband moest controleren", aldus Zarco. "Ik wist dat Martin voor de zachte band had gekozen, maar voordat ik aan een inhaalactie op hem kon denken, moest ik de andere rijders inhalen."

In zijn derde jaar bij Pramac Ducati zegevierde Zarco dus voor het eerst. Na afloop van het seizoen scheiden de wegen van de 33-jarige rijder uit Cannes en het team echter, want hij vervolgt zijn loopbaan in 2024 bij LCR Honda. Toch hoopt Zarco in de resterende vier Grands Prix nogmaals op het hoogste treetje van het podium te mogen plaatsnemen. "Het doel is om nog een tweede zege toe te voegen voor het einde van het jaar, maar ik hoop ook dat ik volgend jaar bij Honda een kans krijg op een overwinning."