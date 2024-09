De terugkeer van de MotoGP op Motorland Aragón draaide tot dusver uit op een feestje voor Marc Márquez. Hij sloot alle vrije trainingen af op de eerste positie om in de kwalificatie overtuigend pole-position te pakken. Dat deed hij met het grootste verschil in droge omstandigheden in de MotoGP - ruim acht tienden van een seconde - sinds de Grand Prix van Valencia in 2011. Pedro Acosta en Francesco Bagnaia completeerden de eerste rij bij de start van de sprintrace voor de Grand Prix van Aragón. Zij kozen alle drie voor de medium voorband en zachte achterband voor de race over elf ronden, iets wat voor de rest van het veld eveneens gold.

De start verliep geheel naar wens voor Márquez, die meteen kopstart pakte. Jorge Martín kwam vanaf de tweede rij naar de tweede positie, voor Acosta, Álex Márquez, Miguel Oliveira en de slecht gestarte Bagnaia. Ook Aleix Espargaró kwam slecht van zijn plek, om vervolgens in de eerste remzone achterop Fabio di Giannantonio te rijden, te crashen en de eerste uitvaller te worden. Later in de openingsronde crashte ook Johann Zarco, die de tweede uitvaller werd. Terwijl Márquez vooraan een gaatje probeerde te slaan, zette Bagnaia al snel Oliveira weer opzij om de vijfde plek over te nemen. In de tweede ronde ging de kampioenschapsleider ook weer langs de jongere Márquez om de vierde plek te heroveren.

Bagnaia kan niet volgen en zakt weg

Voor Franco Morbidelli kwam de sprintrace in de tweede ronde eveneens ten einde door een crash in bochten 8 en 9. Vooraan kroop Márquez intussen langzaam maar zeker weg bij Martín, de teamgenoot van Morbidelli bij Pramac. Dat gaatje groeide ronde na ronde met enkele tienden, terwijl Acosta telkens weer wat tienden verloor ten opzichte van Martín. Daarachter hoopte Bagnaia jacht te maken op het leidende drietal, maar die ambitie liep in de vierde ronde een forse tik op. De Ducati-rijder ging in bocht 5 even wijd, waardoor Oliveira en Álex Márquez er weer langs gingen. Brad Binder zat Bagnaia vervolgens op de staart in het gevecht om de zesde plek, wat na wederom twee foutjes van de Italiaan in ronde zes tot een positiewisseling leidde.

Daarmee was het nog niet voorbij voor Bagnaia, die ineens onder druk kwam te staan van de vanaf P17 gestarte Fabio Quartararo. De Yamaha-rijder zette in de achtste ronde de aanval in op de WK-leider, maar ging daarbij wijd in bocht 12. Wel opende dat de deur voor Enea Bastianini om ze allebei te passeren en de zevende positie over te nemen. Quartararo kwam ook voor Bagnaia uit, maar zij zouden op het lange rechte stuk weer van plek wisselen. Desondanks kon de Fransman gemakkelijk in het wiel van de Ducati GP24 blijven, wat in de laatste ronde in bocht 5 alsnog tot een succesvolle inhaalactie leidde.

Het gebeurde bijna twintig seconden achter Márquez, die een foutloze race bekroonde met zijn eerste zege in dienst van Gresini Ducati en zijn eerste sprintzege sinds de introductie in 2023. Martín volgde op drie tellen op de tweede plek en nam met dat resultaat de leiding in de titelstrijd over. Acosta completeerde het sprintpodium, voor Álex Márquez en Oliveira. Binder hield uiteindelijk nipt stand op de zesde plek, want Bastianini eindigde slechts een tiende achter hem op de zevende positie. Quartararo en Bagnaia scoorden de laatste punten, terwijl Marco Bezzecchi uiteindelijk de top-tien voltooide.

De MotoGP-rijders komen zondagochtend even in actie tijdens de warm-up, waarna om 14.00 uur de Grand Prix van Aragón volgt.

