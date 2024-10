Eerste MotoGP-pole Acosta in Japan, Martín na crash buiten top-tien

Met drie oefensessies achter de rug maakte de MotoGP zich zaterdagochtend op voor de strijd om de startposities voor de Grand Prix van Japan. De kwalificatie bestond zoals gebruikelijk uit twee segmenten van een kwartier, met tien rijders die zich vrijdag al plaatsten voor Q2. Vrijwel alle grote namen slaagden daar in, maar met Jack Miller, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli en Fabio Quartararo stonden er wel enkele rappe mannen aan de start van Q1. Daarin streden zij om de twee overgebleven plekjes in het tweede segment.

Morbidelli topt Q1, Quartararo verrast

Hoewel het asfalt op Mobility Resort Motegi behoorlijk was opgedroogd voor de start van Q1, hing de dreiging van regen in de lucht tijdens de kwalificatie. Vroeg in de sessie vielen er dan ook enkele regendruppels - genoeg om de marshals met de witte vlag met rood kruis te zwaaien om aan te geven dat er neerslag viel, maar niet genoeg om goede rondetijden te voorkomen. Dat bewees Miller, die met 1.44.432 de eerste richttijd reed en die tijd vervolgens aanscherpte tot 1.44.296. Met die tijd keerde hij als leider terug naar de pits na de eerste run, terwijl Raúl Fernández op dat moment het tweede startbewijs voor Q2 in handen had met zijn tweede tijd.

In de tweede run wisten vrijwel alle rijders nog behoorlijk wat snelheid te vinden. Dat gold zeker voor Morbidelli, die na zijn eerste run nog in de achterhoede bivakkeerde, maar de snelste tijd vervolgens flink aanscherpte tot 1.43.746. Anderen konden die tijd niet bedreigen en dus ging de Pramac-rijder als snelste door naar Q2. In die sessie kreeg hij gezelschap van Fabio Quartararo, die zich voor het eerst dit jaar via Q1 plaatst voor het tweede segment. Fernández viel met een tiende verschil buiten de boot op de derde plek, voor Miller, Espargaró en Johann Zarco als beste Honda-rijder. De zevende plek was voor Joan Mir, gevolgd door Augusto Fernández, Álex Rins en Luca Marini. Daarachter sloten Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori en Remy Gardner de rijen.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Japan

Márquez raakt pole kwijt, Martín in de fout

Richting de start van Q2 bleef er wat neerslag vallen in Motegi en dus meldden alle rijders zich gelijktijdig aan het einde van de pits om aan de sessie te beginnen. Er werd daardoor ook voorzichtig gereden in de eerste fase. Zo klokte Marc Márquez met 1.45.744 de eerste richttijd van de sessie, al verbeterde hij die tijd met zijn tweede poging alweer tot 1.44.136. De snelste tijd van de eerste run kwam echter op naam van Pedro Acosta, die 1.43.758 noteerde met zijn derde poging. Enea Bastianini en Marco Bezzecchi volgden op dat moment op de tweede en derde positie, terwijl Márquez terugzakte naar P4. Titelrivalen Jorge Martín en Francesco Bagnaia moesten het doen met P6 en P12.

Bagnaia herstelde zich door zijn tweede run af te trappen met 1.43.264 en de snelste tijd, maar enkele tellen later scherpte Márquez die tijd aan tot 1.42.868 - een nieuw ronderecord. Márquez raakte zijn ronde echter kwijt vanwege track limits en dat promoveerde Acosta naar pole-position. Zijn 1.43.018 gaat de boeken in als het nieuwe ronderecord en bleek ruim twee tienden sneller dan de ronde van Bagnaia. Maverick Viñales klokte de derde tijd en staat ook op de eerste rij, met Enea Bastianini, Brad Binder en Morbidelli op plaatsen vier, vijf en zes. Fabio di Giannantonio was zevende, voor Bezzecchi, Marc Márquez en Álex Márquez. Martín crashte in zijn tweede run en eindigde op de elfde positie, met alleen Quartararo achter hem.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Japan

Bagnaia bovenaan in laatste oefensessie

De zaterdagse actie van de MotoGP werd om 10.10 uur lokale tijd - 03.10 uur in Nederland - afgetrapt met de tweede en afsluitende vrije training. Op een opgedroogd asfaltlint, waar wel nog enkele natte plekken te zien waren, noteerde Bagnaia de snelste tijd met 1.44.569. Het verschil met Acosta op de tweede positie bedroeg echter slechts zeventien duizendsten van een seconde. Viñales maakte er drie merken in de top-drie van, voor Di Giannantonio, Binder en Bezzecchi. De top-tien werd gecompleteerd door Martín, Marc Márquez, Bastianini en Morbidelli.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Japan