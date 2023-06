Ducati heeft voor het eerst in een lange periode goede resultaten behaald in Duitsland. De Italiaanse motorproducent won met Pramac’s Jorge Martin voor het eerst sinds 2008 in ons buurland. Sterker nog: ze bezetten de volledige top vijf, iets wat het men bij Ducati nog niet eerder voor elkaar bokste in de MotoGP. Martin werd gevolgd door kampioenschapsleider en fabrieksrijder Francesco Bagnaia, teamgenoot Johann Zarco en het duo van Team VR46. Volgens Bagnaia, die 0.064 seconde tekort kwam voor de overwinning, waren zijn kansen op de overwinning op de Sachsenring verkeken na een touché met Martin in de voorlaatste ronde.

Bagnaia behoudt ondanks de nipte overwinning van de Spanjaard een voorsprong van zestien punten, gevolgd door Bezzecchi en Zarco op respectievelijk P3 en P4 in het kampioenschap. De leider in het kampioenschap staat zodoende onder druk van zijn collega-Ducatirijders, maar kan er de humor nog wel van in zien. “Als hij te dichtbij komt, ga ik om teamorders vragen”, grapt de Italiaan over Martin. Volgens Bagnaia is er een eerlijke strijd tussen de verschillende Ducatiteams, aangezien de strategie van alle Ducatirijders wordt ondersteund door Ducati zelf.

“Wij staan een stap voor met de motorische onderdelen, maar vechten met een fabrieksteam of een satellietteam is altijd hetzelfde. Ducati wil iedereen het maximale geven voor wat betreft de strategie, en ik denk dat dat de sleutel tot succes is. Als je jezelf en het pakket wil verbeteren, dan moet je alles geven aan alle rijders. Dan kun je de data checken en iedere sessie bij alle rijders nagaan wat er gaande is, wat het gevoel met de motor is. Ik denk dat het een goede strategie is, de beste manier om stappen te zetten en de beste manier om de strijd aan te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dat de reden is dat we ons zoveel verbeteren.”

Winnen op eigen kracht

Eerder liet Bagnaia al weten dat hij niks wil weten van teamorders die invloed hebben op het kampioenschap. Bagnaia herhaalde dit nogmaals na de race op de Sachsenring: “Ik wil geen teamorders, ik hou er niet van. Natuurlijk hangt het af van de intelligentie van de rijder. Enea [Bastianini] was vorig jaar bijvoorbeeld in staat om races te winnen. Op geen enkel moment wilde ik dat Ducati hem de kans ontnam om voor de overwinning of voor het kampioenschap te gaan. Ik denk dat dat dit jaar hetzelfde is. Ik denk dat ik met mijn potentie geen hulp nodig heb. Ik wil alles vanaf mijn eigen kant van de garage doen. Als alles goed loopt, weet ik dat ik zonder hulp kan vechten voor de titel”, aldus de leider in het kampioenschap.