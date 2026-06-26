"Eerder een vulkaan dan een circuit" – MotoGP-rijders uiten zorgen na door valpartijen geteisterde training in Assen

Verschillende MotoGP-coureurs wezen op de verzengende hitte in Assen na een openingsdag vol incidenten tijdens de Nederlandse GP.

De aanhoudende hittegolf in Europa treft ook Nederland, waarbij de omgevingstemperatuur in Assen bij aanvang van de training in de middag 35 °C bereikte.

Daardoor waren de baantemperaturen ongewoon hoog en laaide de discussie over het welzijn van de coureurs weer op, een week nadat Cal Crutchlow en Marc Márquez tijdens de Grand Prix van Tsjechië het voortouw hadden genomen bij de roep om een weerprotocol naar het voorbeeld van de Formule 1.

Francesco Bagnaia van Ducati is van mening dat het warme weer een belangrijke factor was achter het grote aantal valpartijen op vrijdag, waarbij onder meer zijn teamgenoot Marc Márquez en het Gresini-duo Alex Márquez en Fermin Aldeguer ten val kwamen tijdens de twee trainingssessies.

“Ik denk dat alle valpartijen die we zagen te wijten waren aan de temperatuur,” zei hij. “Ik heb het gevoel dat het qua temperatuur voor het eerst net als in India is.

“Ook hadden de banden het zwaar te verduren, want hoe meer ronden je erop rijdt, hoe meer de banden gaan bewegen door de temperatuur. Morgen is het oké als je vooraan start, maar als je achter iemand rijdt, kun je grote problemen krijgen met de voorband.”

Jorge Martin van Aprilia, die in de laatste 10 minuten van de training ten val kwam, zei dat hij zelfs tijdens de races in Zuidoost-Azië, in Thailand en Maleisië, nog nooit zulke omstandigheden had meegemaakt.

“Eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren dat het ooit zo heet was of dat ik me ooit zo heb gevoeld op een motorfiets,” zei hij. “Ik voel me veel beter in Thailand of Maleisië, waar het weer vochtiger is dan hier.

“Hier voel ik een brandend gevoel; in mijn gezicht, over mijn hele lichaam. Vandaag voelde de Assen meer aan als een vulkaan dan als een circuit; het was zo heet. En er kwam veel hitte van de motor af.

“Dus probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden met het eten, het herstel en goed slapen, want ik weet dat we goed moeten herstellen van een dag die zo zwaar is als deze.

“Ik kan me India niet meer herinneren, maar eerlijk gezegd voel ik me min of meer hetzelfde.”

Martin had ook het gevoel dat de hitte de prestaties van zijn motor tijdens langere runs negatief beïnvloedde.

“Zelfs aan de tijden kun je zien dat ons tempo anderhalve seconde langzamer is dan ’s ochtends,” zei hij.

“Natuurlijk kunnen we, als we de zachte banden erop zetten, één snelle ronde rijden, maar qua tempo waren we behoorlijk traag.

“Je hebt het gevoel dat de motor niet goed werkt, de motor niet goed werkt, de carrosserie niet echt... Na twee of drie ronden achter elkaar begin je de terugval te voelen, dus het is echt zwaar.”

Alex Márquez, Gresini Racing Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martin vroeg zich af of het wel verstandig zou zijn om onder deze omstandigheden een race over de volledige afstand te rijden, maar merkte op dat de maximumtemperatuur zondag naar verwachting onder de 30 °C zal dalen.

“Als we onder deze omstandigheden racen, moeten we even goed nadenken over de situatie, want ik denk dat het niet echt gezond is om op deze manier 27 ronden te rijden. Maar het lijkt erop dat het zondag beter zal zijn, dus het is geen groot probleem,” zei hij.

Enea Bastianini van Tech3 voegde eraan toe dat verschillende factoren samen ervoor zorgden dat het circuit tijdens de trainingen van vrijdag „gevaarlijk“ aanvoelde.

"De grip was vanmiddag slechter", zei hij. "Vooral, zoals ik al bij de start zei, voelde het aan de voorkant aan alsof er olie op lag. Ik was 2,2 seconden langzamer dan tijdens de tijdrit. Dat is vreemd.

"Ik mag niet klagen. Ik denk dat de hitte van vandaag het asfalt lastiger heeft gemaakt.

Maar ja, we hebben veel valpartijen gezien. Het circuit was vandaag gevaarlijk."

Niet alle coureurs waren het er echter over eens dat de hoge temperatuur een probleem was tijdens de training. Luca Marini van Honda hield vol dat het hoge aantal valpartijen te wijten was aan het feit dat coureurs tot het uiterste gingen, en niet aan de hitte.

“Ik vind de hitte niet zo gek. Voor mij zijn de problemen tijdens het rijden min of meer hetzelfde, zelfs als het 20 graden minder is,” zei hij.

"Dus ik denk dat de banden goed presteren, zelfs bij deze hoge temperatuur, en dat geldt ook voor het asfalt.

“Het is gewoon zo dat we op de grens zitten. Omdat de verschillen zo klein zijn, gaan we zo ver, zo hard, en is het makkelijk om te vallen omdat we altijd onze grenzen overschrijden.”

De regerend MotoGP-kampioen Márquez ontkende dat de hitte enige invloed had op zijn fysieke conditie en zei: „Ik heb weliswaar een aantal zwakke punten, maar de hitte is geen probleem.”