De eenvoudige opdracht van Valentino Rossi voor Morbidelli in 2025

In de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk kondigde VR46 aan dat Franco Morbidelli in 2025 voor het team uitkomt in de MotoGP. Hij komt over van Pramac, waar hij na slechts één seizoen alweer moet vertrekken. Valentino Rossi werpt de Italiaan, die al onderdeel was van de VR46 Academy, een reddingsboei toe. De zevenvoudig MotoGP-kampioen was eveneens present op de Red Bull Ring, waar hij Morbidelli op zondag naar een achtste plek zag rijden. "Ik kon even met hem praten", vertelt Morbidelli, die ook verklapte dat Rossi hem een relatief eenvoudige opdracht heeft gegeven voor 2025: "Hij heeft me gevraagd om goed te presteren op de motor. Dat probeer ik natuurlijk altijd, maar het lukt niet altijd."

Rustig onder kritiek Espargaró

Voorafgaand aan de race-actie in Spielberg uitte Aleix Espargaró zich nog kritisch over de keuze van VR46 voor Morbidelli. De Aprilia-rijder, die eind 2024 stopt met racen, vond het frappant dat rijders als Morbidelli kansen blijven krijgen, ondanks een gebrek aan klinkende resultaten. "Er is niets mis met het feit dat Morbidelli in de MotoGP blijft. Maar als je zoveel jaar op rij een winnende motorfiets hebt en je iedere race en iedere kwalificatie wordt verslagen door je teamgenoot, dan lijkt het me niet eerlijk dat je jonge rijders geen kans geeft", vertelde Espargaró. "Ondanks de winnende motoren en het niets laten zien blijven ze hem kansen geven, terwijl in Moto2 een Alonso López zich zit te verbijten in afwachting van promotie."

Aleix Espargaró en Franco Morbidelli knokten dit weekend ook op de baan met elkaar. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Die kritiek kwam Morbidelli ook ter ore op de Red Bull Ring. Hoewel zijn relatie met Espargaró niet altijd even goed is geweest - met als dieptepunt de klap die de Spanjaard vorig jaar op de baan uitdeelde - besloot hij ditmaal om kalm te blijven en luchtig op de uitspraken te reageren. "Aleix heeft een leuke grap gemaakt. Hij is heel aardig", stelde Morbidelli. "Ik weet niet wat ik erover moeten zeggen. Zijn timing voor dit soort uitspraken is in ieder geval slecht."

Snelheid voor podiumplekken ontbreekt

Het raceweekend van Morbidelli in Oostenrijk verliep niet geweldig. In de kwalificatie stelde hij een ietwat teleurstellende achtste startplaats veilig, om in de sprintrace als zesde te eindigen. Op zondag viel hij bij de start zelfs terug naar de achttiende positie. Daarna rechtte Morbidelli de rug en knokte hij zich met enkele goede inhaalacties weer terug naar de positie waarop hij de race had aangevangen. "We hadden de snelheid om in de top-vijf te eindigen, maar we missen nog wat om voor het podium te kunnen vechten", constateert hij na de race. "Het was wel leuk om wat inhaalacties te kunnen maken en de snelheid te kunnen voelen."

Die inhaalrace was nodig door een startincident met Marc Márquez. In de eerste bocht kwam het tot contact tussen beide rijders, nadat de Gresini-rijder slecht van zijn plek kwam. "Bij het aanremmen voor de eerste bocht zag ik dat Marc een probleem had met zijn rijhoogteapparaat", vertelt Morbidelli over het voorval in de eerste bocht, dat hem veel posities kostte. "Ik wist dat hij veel langzamer was gestart dan de anderen. Bij het aanremmen reed ik aan de linkerkant toen Marc naar links kwam, vermoedelijk om Jack Miller te ontwijken. Daardoor raakten we elkaar en gingen we allebei wijd."