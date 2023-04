Slechts achttien rijders verschenen vrijdagmorgen aan het vertrek van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Argentinië. Pol Espargaro, Miguel Oliveira, Marc Marquez en Enea Bastianini ontbreken, al stonden hun motorfietsen wel opgesteld in de respectievelijke pitboxen van hun teams. Na een klein beetje regen in de ochtend was het bij aanvang van de eerste vrije training gewoon droog en trokken de rijders op slicks richting het asfalt van Termas de Río Hondo. De tijden lagen aan het begin van de sessie vrij ver van de standaard op Termas. Dat had alles te maken met de lastige omstandigheden en het feit dat er eigenlijk zelden gereden wordt op het circuit. Het gripniveau is daardoor behoorlijk laag.

Het zorgde ervoor dat verschillende rijders aan kop stonden aan het begin van de sessie. Franco Morbidelli beet het spits af met een 1.41.048. De Yamaha-rijder kan wel een boost gebruiken en verbeterde zich gedurende de sessie steeds verder. Halverwege de sessie was de snelste tijd zo’n zeven tienden sneller dan de eerste referentie van Morbidelli, maar de Italiaan ging mee in de vaart der volkeren. Niet verrassend was dat de Aprilia’s bovenaan te vinden waren: Viñales ging na dertig minuten aan de leiding met 1.40.060.

Alex Rins had op dat moment de beschikking over een nieuw frame van Honda dat eerder al gebruikt werd door Marc Marquez. Hij had net zijn persoonlijk snelste ronde gereden toen hij bij het ingaan van de eerste bocht viel doordat de voorband wegschoof. Het kon veel sneller dan de tijd die Viñales even daarvoor gereden had, Marco Bezzecchi bewees dat. De nummer drie van de Grand Prix van Portugal snelde naar 1.39.700 met nog zo’n acht minuten op de klokken. Hij was op dat moment een van de weinige coureurs op de baan, maar dat bleek stilte voor de storm.

Wat volgde was een mini-kwalificatie om alvast plekken voor Q2 veilig te stellen. Met de op handen zijnde regen in de tweede training deden coureurs een poging om alvast een aardige tijd te zetten. Na de eerste rappe tijd van Bezzecchi begonnen de snelle tijden binnen te stromen: Viñales opende met 1.39.598 voor Luca Marini en Jorge Martin. Viñales verbeterde zich vervolgens nog een keer met drie tienden naar 1.39.207. Titelkandidaten Francesco Bagnaia en Fabio Quartararo hadden nog geen indruk gemaakt, beiden stonden op dat moment buiten de top-tien.

Bagnaia was de eerste die een beetje tijd vond, maar hij kwam niet veel verder dan 1.39.751. Op dat moment was die tijd goed voor de negende plek. Hij was dus nog niet veilig. Aleix Espargaro dook onder de tijd van Bagnaia door, maar dat was net genoeg. Geen van de andere rijders kwam nog tot een verbetering. Ook Quartararo niet. In zijn laatste vliegende ronde was hij maar liefst negen tienden langzamer dan Viñales, de Fransman raakte gefrustreerd toen hij de tijden op het grote scherm zag. Espargaro deed er in zijn laatste ronde nog een schepje bovenop en sloot aan achter teamgenoot Viñales.

De beide Aprilia-mannen waren de lijstaanvoerders na de eerste training in Argentinië. Martin eindigde op de derde plek voor de verrassende Takaaki Nakagami. Alex Marquez werd vijfde voor Johann Zarco en Luca Marini. Ook Franco Morbidelli kwam goed voor de dag. Hij was flink sneller dan teamgenoot Quartararo en werd achtste. Bezzecchi besloot de sessie op de negende plek voor Bagnaia.

Rins stond daardoor als eerste buiten de top-tien voor Fabio di Giannantonio en Augusto Fernandez. Jack Miller stond op de veertiende plek voor ene ontgoochelde Quartararo. Brad Binder had een moeizame eerste sessie, hij stond zestiende voor Raul Fernandez en hekkensluiter Joan Mir. De oud-wereldkampioen van 2020 was maar liefst anderhalve seconde te langzaam.

De tweede vrije training begint vrijdag om 20.00 uur Nederlandse tijd.