MotoGP GP van Maleisië
Duizeligheid oorzaak van uitvallen Joan Mir in Grand Prix van Maleisië
De gezondheidsproblemen van de wereldkampioen van 2020 lijken nog niet helemaal achter hem te liggen
Richard Asher Oriol Puigdemont
Gepubliceerd: 1 nov 2026, 15:43
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Joan Mir heeft bevestigd dat zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Maleisië op zondag te wijten was aan duizeligheid, waardoor de aanhoudende gezondheidsproblemen van de Spanjaard opnieuw in de schijnwerpers staan.
Het weekend op Sepang was voor Mir het eerste na een afwezigheid van vier races vanwege problemen met zijn zicht en vermoeidheid, zo onthulde de Honda-rijder donderdag.
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Maar hoewel er op de eerste twee dagen van zijn terugkeer geen grote problemen waren, bleek de hete race op zondag een uitdaging voor de Mallorcaan, die kort voor halverwege de race de pits binnenreed. De luchttemperatuur op Sepang was tijdens de race 35 graden.
"We wisten met de artsen al dat ik zou stoppen als ik door de hitte en door deze moeilijke omstandigheden momenten van duizeligheid zou hebben", vertelde hij na afloop aan verslaggevers.
"Ik begon in ronde negen een beetje duizelig te worden. Ik had [miste] een beetje controle over de situatie niet en besloot te stoppen. We blijven werken en hopelijk lossen we de situatie zo snel mogelijk op."
Mir bevestigde dat het weekend tot dat moment positief was geweest.
"Eerlijk gezegd heb ik heel hard gewerkt om in een betere situatie te komen. Gedurende het hele weekend vond ik dat het een positief weekend was.
"Maar voor mij was het vraagteken het moment waarop de hartslag omhooggaat en dat was in de race."
Hij kon niet bevestigen wat zijn status is voor de twijfelachtige Grand Prix van Qatar van volgend weekend. Op de vraag of het makkelijker zou zijn in de droge hitte van het Midden-Oosten, antwoordde hij: "Ik weet het niet."
"We hebben nog steeds wat werk te doen, dus ik heb niet meer antwoorden", voegde hij eraan toe.
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