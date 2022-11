Duizelige Fernandez had problemen met zicht na crash in Valencia

Raul Fernandez crashte zaterdagmorgen tijdens de derde vrije training in bocht 10. Hij kwam in het vervolg van de sessie niet meer in actie, ging naar het medisch centrum op het circuit en later naar het ziekenhuis van Valencia. Daar werd enkele uren onderzoek gedaan naar Fernandez. Hij ontbrak daardoor in de vierde vrije training, maar was kort voor de kwalificatie terug op het circuit en stapte in Q1 gewoon weer op. Daarin klokte hij de dertiende tijd.

Na afloop van de sessie deed Fernandez zijn verhaal: “Van de baan ben ik bijna direct naar het ziekenhuis gegaan, ik wil het team bedanken voor het werk dat ze verzet hebben om mijn motor weer te maken. Die was compleet vernield. Ik had de harde band nog niet geprobeerd en ik wilde zien hoe dat ging. Nu doet alles zeer, maar ik heb geen blessures.” De adrenaline deed na de valpartij zijn werk, maar even later voelde Fernandez zich niet goed: “Het was min of meer een normale crash, maar toen ik opstond kon ik na dertig of veertig seconden niets meer zien.”

Fernandez beleefde een moeilijk debuutseizoen. Aan het begin van dit seizoen raakte hij in de Grand Prix van Indonesië ook al op een dergelijke manier geblesseerd. Ook toen kreeg hij een tik tegen zijn hoofd, net als toen had hij ook nu een blauwe plek op zijn voorhoofd. “Het was vergelijkbaar met wat ik in Mandalika meemaakte, daarom ben ik naar het ziekenhuis geweest. Ik wilde weten wat er aan de hand was. De artsen hebben tests gedaan, maar niets gevonden.”

De Moto2-reservekampioen van 2021 rijdt zondag zijn laatste race in dienst van KTM, vanaf dinsdag is hij in dienst bij RNF Aprilia. “Ik ben nog niet bezig met dinsdag, ik wil de race finishen”, zegt de rijder, die van zijn huidige team niet openlijk over zijn nieuwe uitdaging mag praten.