Duitse GP zoekt naar nieuwe datum, Assen nieuwe seizoensopener

Eerder deze maand werden de Italiaanse en Catalaanse races al uitgesteld, de Grand Prix van Duitsland (aanvankelijk gepland op 21 juni) was daarom de voorlopige seizoensopener. De hoop op het doorgaan van die wedstrijd is echter verdwenen nu de Duitse overheid aangekondigd heeft dat grote evenementen tot 31 augustus niet door mogen gaan.

De organisator van de Duitse Grand Prix, de ADAC, heeft nu laten weten dat de race inderdaad afgelast is. Men hoopt de race op een later moment alsnog te verrijden. “We voeren gesprekken met rechtenhouder Dorna en de relevante autoriteiten gesprekken over een nieuwe datum voor de MotoGP-race op de Sachsenring”, schreef de ADAC in een korte verklaring. “De gezondheid van de fans en alle betrokkenen is voor ons de hoogste prioriteit. Reeds gekochte kaarten blijven geldig voor de nieuwe datum. We vragen onze loyale fans om geduld op te brengen.

Daarmee is de Dutch TT op het circuit van Assen op zondag 28 juni nu de voorlopige seizoensopener. Het is maar de vraag hoelang dat gaat duren. Naar verwachting komt premier Mark Rutte aankomende dinsdag met een update over de restricties. RTL Nieuws meldt inmiddels dat er tot 1 september een verbod op evenementen komt.