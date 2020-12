Ducati zal succesvolle seizoenen met Dovizioso 'koesteren'

Dovizioso maakte in augustus bekend te vertrekken bij het Ducati MotoGP-team, de formatie waarmee hij veertien GP’s won en drie keer vice-kampioen werd. De Italiaan is daarmee na Casey Stoner de meest succesvolle coureur van het merk in de MotoGP. De afgelopen jaren was de werkrelatie met Dovizioso behoorlijk verstoord, werd stilaan duidelijk. Dovizioso liet na afloop van de laatste race weten dat ‘niet iedereen binnen Ducati zo blij was met zijn prestaties’. In de documentaire Undaunted, die begin 2020 verscheen over Dovizioso, werd dit ook al duidelijk. Ondanks dat koestert teammanager Ciabatti de behaalde resultaten.

“Het is waar dat we samen met Andrea Dovizioso behoorlijk wat succes hebben gehad”, zei Ciabatti. “Hij is ook de rijder die het langst bij ons gereden heeft in de geschiedenis van ons team. Veertien GP-overwinningen en drie keer tweede in het kampioenschap, zijn geweldige prestaties. Het is altijd jammer wanneer een relatie op deze manier tot een eind komt. Daar zijn van beide kanten zeker argumenten voor te noemen, maar misschien is het ook waar dat we na acht jaar gewoon de bladzijde om moeten slaan en moeten kijken of we op een andere manier kunnen werken. Dat geeft nieuwe energie. Ik denk dat we later misschien meer kunnen zeggen over de details van onze keuze. Maar ik vind dat we de resultaten die we samen behaald hebben moeten koesteren. Andrea is onze beste rijder na Casey Stoner wat betreft het winnen van het aantal GP’s en dat zullen we altijd onthouden.”

Nadat Marc Marquez met een blessure uit de roulatie kwam te liggen, werd Ducati gezien als favoriet voor de wereldtitel. Dovizioso had echter het hele seizoen problemen met de aanpassing op de nieuwe achterband, die Michelin introduceerde. Volgens Ciabatti waren er aanwijsbare redenen waarom het merk dit jaar niet mee kon doen om de wereldtitel. “Het format van het kampioenschap, de races kort achter elkaar en de aanpassing van onze motor op de nieuwe Michelin-achterband heeft invloed gehad. Ook heeft dat invloed gehad op de rijstijl die onze rijders normaal gesproken hanteerden met het pakket. Dat maakte het moeilijk. We waren competitief en hebben in bijna elke race voor het podium mee kunnen doen, maar wel steeds met andere rijders. Behalve in Aragon kwamen we altijd in aanmerking voor het podium en we hebben met vijf rijders – die allemaal bij Ducati onder contract staan – op het podium gestaan. Het is aan de ene kant teleurstellend dat we niet voor het kampioenschap hebben kunnen vechten. De consistentie van Joan Mir en Suzuki gaf de doorslag. Dat hebben ze goed gedaan. We konden dat niveau niet bereiken met onze rijders.”

In 2021 heeft Ducati een volledig nieuwe line-up met Jack Miller en Francesco Bagnaia. Dovizioso hoopt in 2022 na een sabbatical terug te keren op de MotoGP-grid.