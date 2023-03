De vaste rijders van de MotoGP-teams mogen buiten de officiële sessies niet testen, maar alle fabrikanten hebben testrijders op de loonlijst staan die met hun losse operaties wel in actie mogen komen. Alle fabrikanten in de MotoGP hebben het Circuito de Jerez – Angel Nieto opgegeven als een vaste locatie waar testwerk verricht kan worden, een van de drie circuits waar de keuze op kan vallen. Alle teams hadden derhalve de kans om vrijdag aan een driedaagse privétest te beginnen, maar de testteams van Ducati en Yamaha ontbreken.

Het heeft deels te maken met de restrictie van het aantal banden dat per team gebruikt mag worden voor testwerk. Voor dit seizoen is dat aantal van 240 banden gereduceerd naar 200 banden. Dat Yamaha en Ducati ontbreken, heeft onder meer hiermee te maken. Ducati heeft besloten om Michele Pirro en zijn testteam bij de officiële test in Portimao aanwezig te laten zijn. Om niet in de knel te komen met de beschikbare banden, wordt de Jerez-test overgeslagen. Yamaha heeft ervoor gekozen dat testrijder Cal Crutchlow niet in actie komt in Portimao, hij zal elders in het aankomende seizoen nog meer meters maken.

De andere fabrikanten zijn wel in Jerez. Honda moet aan de bak met testrijder Stefan Bradl nadat het team teleurstelde in Sepang. Technisch directeur Ken Kawauchi zal opnieuw present zijn, Bradl krijgt nieuwe onderdelen uit Tokyo om te proberen voordat men naar Portimao gaat. Aprilia heeft ten doel om de vernieuwde ECU van Magneti Marelli opnieuw te testen. De nieuwe software bracht het Italiaanse merk in Sepang een paar keer in de problemen. Het is aan testrijder Lorenzo Savadori en zijn team om te ontdekken waarom dat gebeurde.

KTM heeft besloten geen testteam af te vaardigen tijdens de wintertest in Portimao, maar Dani Pedrosa komt wel op Jerez in actie. Dat heeft ten doel om de nieuwigheden voor de RC16 te testen, maar is ook een stukje voorbereiding op zijn wildcardoptreden als de Grand Prix van Spanje eind april op het programma staat.