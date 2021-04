Ducati wil ook vanaf 2022 zes machines inzetten op MotoGP-grid

Ducati is momenteel de enige constructeur met zes motoren op de MotoGP-grid. Naast het eigen fabrieksteam zet de formatie ook nog materieel in voor twee satellietteams. De beide Pramac-coureurs Johann Zarco en Jorge Martin ontvangen volledige fabrieksondersteuning. Bij Avintia rijden de coureurs, dit jaar Enea Bastianini en Luca Marini, op een 2019-model van de Ducati.

In gesprek met onze zusterpublicatie Motorsport.com Spanje liet sportief directeur Paolo Ciabatti weten ook in 2022 graag actief te blijven met zes machines. “In ons geval is het idee om de komende jaren door te gaan met zes motoren, in ieder geval willen we een tweede onafhankelijk team”, aldus Ciabatti. “Dat is een systeem waar we ons goed bij voelen. Het is ook een manier om rijders vast te houden waarvan wij geloven dat ze een plek in de MotoGP verdienen.”

Derde Ducati-team afhankelijk van Aprilia en Suzuki

Er zijn nog wel wat factoren die meespelen in het al dan niet inzetten van zes motoren. In 2022 wordt het nieuwe vijfjarige contract tussen de MotoGP, de fabrikanten en de onafhankelijke teams van kracht. Ducati, Yamaha, KTM en Honda hebben hun nieuwe contract reeds getekend, ook de deal tussen promotor Dorna en IRTA, de vertegenwoordiger van de satellietteams, is inmiddels in beton gegoten.

Duidelijk is dat Ducati een van de huidige klantenteams aan het eind van dit seizoen kwijtraakt. Avintia heeft besloten geen nieuw contract te tekenen, het team verlaat daarmee de MotoGP. Mogelijk wordt het team overgenomen door VR46, het opleidingsprogramma van Valentino Rossi. VR46 is met Marini en een deel van de crew nu al betrokken bij Avintia.

Gresini, het eerste satellietteam dat zich voor 2022-2026 aan de MotoGP heeft verbonden, zal volgend seizoen niet langer met Aprilia’s rijden. Het Italiaanse team is momenteel de grootste kandidaat om met Ducati samen te werken, zo heeft deze site vernomen. Om een derde team te voorzien van motoren is Ducati afhankelijk van Suzuki en Aprilia. Beide merken hebben momenteel slechts twee machines op de grid, maar hebben aangegeven een satellietteam wel te zien zitten.

De MotoGP-grid bestaat momenteel uit 22 motoren met een maximum van 24 machines. Het betekent dat Ducati in moet binden als Suzuki en Aprilia besluiten met een satellietformatie in zee te gaan, tenzij een andere renstal afscheid neemt van de huidige fabrikant. Yamaha-baas Lin Jarvis heeft eerder dit jaar bevestigt dat hij gesprekken voert met Petronas SRT en VR46, gesprekken met de laatste partij worden in de komende twee maanden opgestart. SRT-teambaas Razlan Razali heeft verklaarde een overstap naar een ander merk niet uit te sluiten, maar is op zijn beurt afhankelijk van hoofdsponsor Petronas.

Tech3 blijft waarschijnlijk de komende jaren verbonden aan KTM. Teambaas Hervé Poncharal heeft reeds laten weten dat de eerste versie van de nieuwe overeenkomst reeds besproken is.