Ducati maakt vervanger Bastianini voor GP's India en Japan bekend

Een startcrash tijdens de Grand Prix van Catalonië heeft Enea Bastianini uiteindelijk een gebroken enkel en een gebroken hand opgeleverd. De fabriekscoureur van Ducati moest daardoor de herstart van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya al laten schieten en staat daardoor dit weekend in Misano, maar ook tijdens de aankomende races in India en Japan langs de zijlijn. Voor de GP van San Marino heeft Ducati geen vervanger opgeroepen voor de Italiaan, waardoor Francesco Bagnaia de eer van de formatie alleen moet verdedigen.

Bij het eerste bezoek aan India en de daaropvolgende race in Japan heeft het fabrieksteam wel weer twee ijzers in het vuur: de plek van Bastianini wordt dan ingevuld door testrijder Michele Pirro, zo bevestigde teammanager Davide Tardozzi tijdens de eerste training in Misano voor de camera van Ziggo Sport. "Ja, Pirro gaat hem vervangen", luidde het duidelijke antwoord op de vraag wie de komende twee raceweekenden in plaats van Bastianini racet. De Italiaan beleeft vooralsnog een rampzalig eerste seizoen bij de hoofdmacht van Ducati. Eerder miste hij al vijf races wegens een blessure die hij in de sprintrace van de seizoensopener in Portugal opliep. In de Verenigde Staten werd hij toen al vervangen door Pirro, die dit weekend in Misano met een wildcard aan de start staat.

Nu staat Bastianini opnieuw minimaal drie raceweekenden aan de kant. Die situatie heeft zo zijn weerslag op de mentale gesteldheid van Bastianini, erkent Tardozzi. "Hij is natuurlijk heel teleurgesteld. Als je vorig jaar het kampioenschap hebt geleid en vier races hebt gewonnen, verwacht je nu voor het kampioenschap te vechten. Dit jaar is echter sinds de eerste race een ramp doordat hij geblesseerd raakte door een andere coureur", legt de voormalig coureur uit. In principe staat de terugkeer van Bastianini gepland voor de GP van Indonesië, die op 15 oktober wordt verreden. "We proberen hem voor volgend jaar in goede vorm te krijgen. Hij gaat terugkeren in Indonesië en we zullen hem in de laatste races van het seizoen voorbereiden op volgend jaar."

Tot slot ging Tardozzi in op de fysieke gesteldheid van regerend wereldkampioen Bagnaia. De Italiaan is gewoon van de partij in Misano na zijn akelige crash van afgelopen weekend. Fysiek is hij niet helemaal in orde, maar Tardozzi verwacht dat Bagnaia desondanks toch voor goede resultaten kan gaan. "Hij heeft een beetje pijn in de rechterknie. Natuurlijk is het lastig voor hem in de bochten naar rechts. Het is pas zijn eerste run, dus mogelijk warmt zijn rechterknie nog wat op en wordt het wat beter. Toch is hij dit weekend niet helemaal 100 procent, maar ik weet zeker dat hij iedereen gaat verrassen met een goede race op zaterdag en zondag."