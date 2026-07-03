Ducati verlengt samenwerking met VR46 en Gresini om zes motoren op MotoGP-grid 2027 te houden

Gresini Racing werd donderdag het eerste Ducati-satellietteam dat een nieuwe deal voor 2027 met het Italiaanse merk aankondigde, voordat Valentino Rossi's Pertamina Enduro VR46 Racing Team de volgende dag zijn eigen contractverlenging bevestigde.

De nieuwe driejarige deal houdt VR46 tot het einde van het seizoen 2029 verbonden aan Ducati als de 'Factory Supported Team' van de fabrikant, waarmee een samenwerking wordt verlengd die in 2022 begon.

Naast zijn twee officiële fabrieksmotoren, bereden door Marc Marquez en Pedro Acosta, voegt Ducati nog vier prototypes van de nieuwe 850cc DesmosediciGP toe, die in handen zullen zijn van Joan Mir en Daniel Holgado, in de Gresini-box, en Fermin Aldeguer, in de VR46-garage.

Rossi’s team moet zijn tweede rijder nog bevestigen, maar alles wijst erop dat het de Italiaan Nicolo Bulega wordt, die dit jaar met het officiële team uit Bologna de WorldSBK overweldigend aanvoert.

Met de wijziging in het technisch reglement voor 2027 ontwikkelt Ducati een 850cc-prototype dat lichter is, met minder aerodynamica, zonder rijhoogteverstellingen en met Pirelli-banden. In de eerste race van het seizoen zullen de zes motoren van Ducati identiek zijn.

De fabrikant blijft echter een dubbele status hanteren: volledige 'factory'-motoren en satellietmotoren. Terwijl de eerste gedurende het seizoen ingevoerde updates zullen krijgen, zullen de laatste op papier het jaar beginnen en eindigen zonder grote wijzigingen, waardoor ook de prijs anders is.

Naast Marquez en Acosta rijdt ook Aldeguer als rijder onder contract bij Ducati, en in 2027 zal hij bij VR46 de status van officiële rijder met een 'full factory'-motor genieten. Als zodanig zal Aldeguer de ontwikkelingen krijgen die door het fabrieksteam worden geïntroduceerd bij de volgende grand prix waarin dat gebeurt.

Gresini Racing will remain a Ducati satellite team Photo by: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Mir zal ook een 'officiële' motor hebben, ook al staat de Mallorcaanse rijder onder contract bij Gresini, dat zal betalen voor de 'full factory'-motor voor de MotoGP-wereldkampioen van 2020.

Net als Mir staat Holgado ook onder contract bij Gresini, maar hij zal een satelliet-GP27 hebben. Dat wil zeggen, in principe, één zonder grote ontwikkelingen.

De tweede motor van het VR46-team zal ook een satellietversie zijn, net als die van Holgado, of Bulega nu de rijder is of niet – ook al zal de Italiaan onder contract bij de fabrikant uit Bologna rijden.

Zes motoren is het maximum volgens het reglement

Drie seizoenen lang (2022-2024) had Ducati acht machines op de MotoGP-grid, met het Pramac-team erbij. Het team werd beschouwd als een semi-officiële formatie en won in 2024 het wereldkampioenschap met Jorge Martin.

Meningsverschillen tussen de teameigenaar, Paolo Campinoti, en het management van Ducati leidden echter tot een breuk die eindigde met een samenwerking tussen Pramac en Yamaha.

Het verlies van die twee motoren, samen met het feit dat Aprilia nu een opleidingsteam heeft, Trackhouse, heeft ertoe geleid dat de in Noale gevestigde fabrikant de dominantie van Ducati in MotoGP uitdaagt. Om die reden probeerde Bologna discreet stappen te zetten om een nieuwe klant aan te trekken en zo snel mogelijk terug te keren naar de formule met acht motoren.

De reactie van de kampioenschapspromotor was om een wijziging in het reglement door te voeren en meer dan zes identieke motoren op de grid te verbieden, een regel die op 22 juni openbaar werd gemaakt.

Tegelijkertijd kondigde de Grand Prix Commission gezamenlijk de afschaffing van rijhoogteverstellingen en de vergroting van de afstand tussen rijders op de grid voor de start aan.