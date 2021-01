Ducati tekent nieuw contract en blijft tot 2026 actief in MotoGP

Alle fabrikanten hebben een contract tot het eind van 2021 en voor de volgende periode moeten ze dus een nieuw contract sluiten met Dorna Sports. Dit gaat naar verwachting niet veel problemen opleveren. Ducati is sinds 2003 actief in de MotoGP. In 2007 behaalde het team haar enige wereldkampioenschap tot nu toe, Casey Stoner werd dat jaar kampioen met de Desmosedici. De afgelopen jaren was Andrea Dovizioso een vaste waarde in de titelstrijd, maar Marc Marquez was hem meer dan eens de baas. Ducati is het merk dat de meeste motoren inzet in de MotoGP, voor komend seizoen heeft de Italiaanse fabrikant maar liefst zes motoren op de grid. Vier daarvan zijn helemaal nieuw.

“We zijn blij dat we onze deelname in de MotoGP tot het eind van 2026 kunnen bevestigen”, zei algemeen manager Gigi Dall’Igna. “De afgelopen jaren is gebleken dat de Desmosedici GP een van de meest competitieve motorfietsen op de grid is, het behalen van de constructeurstitel in 2020 was hier het bewijs van. Hoewel het reglement ons niet veel ruimte geeft om significante verbeteringen toe te passen, zullen we in 2021 met dezelfde passie en motivatie vechten. Ons doel is om met de nieuwe rijders voor het kampioenschap te vechten, dat moet de basis zijn voor onze toekomstige activiteiten in het kampioenschap.”

Het merk heeft voor 2021 een flinke verjongingsslag doorgevoerd. Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci zijn vertrokken, het team heeft met Jack Miller en Francesco Bagnaia twee getalenteerde rijders voor de komende jaren. CEO Carmelo Ezpeleta van Dorna zei: “Dorna Sports is trots dat we de samenwerking met Ducati voort kunnen zetten, we danken de fabriek voor de loyaliteit aan het kampioenschap. Het is een eer dat het iconische Italiaanse team erbij is, ze hebben in de afgelopen jaren mooie dingen laten zien en we zijn blij met het nieuwe hoofdstuk dat eraan zit te komen. Het merk heeft met Jack Miller en Pecco Bagnaia twee toptalenten in de gelederen. Deze talenten zullen een grote rol spelen in het wereldkampioenschap van de toekomst.”

In 2019 sloot KTM al een akkoord voor een langer verblijf in de MotoGP. Vorige week maakte het team bekend dat er nu een handtekening onder het contract gezet is. De andere merken (Honda, Yamaha, Suzuki en Aprilia) hebben hun nieuwe contract met Dorna nog niet bekendgemaakt.