Ducati: Verbod op rijhoogtewisseling MotoGP-motoren niet eerlijk

Sinds 2018 wordt in de MotoGP gewerkt met rijhoogtewisseling. In eerste instantie ging het alleen om een apparaat aan de achterkant van de machine, maar begin dit jaar kwam Ducati ook met een systeem waarmee de voorkant van de motor kan zakken op de rechte stukken. Andere merken trokken aan de bel bij de regelgevende partijen omdat de veiligheid in het geding zou komen. Het resulteerde in een verbod, in eerste instantie alleen voor de voorkant, dat op 1 januari 2023 ingaat. De beslissing deed Ducati pijn en nog steeds, zo onthulde technisch directeur David Barana tijdens de voorbije Grand Prix van Aragon.

“Ik houd er niet van om heel erg uitgebreid in te gaan op de situatie rond deze devices”, zegt Barana met betrekking tot het verbod op rijhoogtewisseling in 2023. “We waren de eersten die met het systeem voor de start kwamen. Toen volgden de anderen. We hebben in de tweede fase een uitbreiding ontwikkeld, een dynamisch systeem waarmee de rijhoogte aangepast kon worden tijdens het rijden. De anderen hebben gevolgd. Onze volgende stap was om dit ook aan de voorkant te introduceren en op een zeker moment kwam iemand op het idee om dat systeem te verbieden. Het was duidelijk dat één fabrikant dit onderdeel al in gebruik had en op een gegeven moment hebben de anderen aangegeven dat ze het in de ban willen doen. Vijf van de zes fabrikanten besloten het te verbieden. Wat ik daarover wil zeggen is dat ze daartoe het recht hadden, het stond in de regels. Maar als ik kijk naar dit verhaal is het niet een schoolvoorbeeld van eerlijkheid. Het is veel makkelijker om een verbod aan te vragen dan te investeren en te proberen om de motorontwikkeling bij te benen.”

De veiligheid van de rijhoogte-apparaten werd afgelopen weekend in Aragon weer ter discussie gesteld na de aanrijding tussen Marc Marquez en Fabio Quartararo. Bij die clash kwam er een stuk bodywork bij het achterwiel van de Honda terecht. Toen Marquez even later zijn rijhoogte wilde verlagen, blokkeerde het achterwiel en kwam hij in aanraking met Takaaki Nakagami. Diverse rijders zetten daardoor vraagtekens bij de veiligheid, maar Ducatist Jack Miller wil er niets van weten: “Je krijgt ellende als je tegen elkaar aan rijdt.”