MotoGP GP van Valencia

Ducati van Marc Márquez vat vlam bij afgebroken sprintstart GP van Valencia

Marquez krijgt straf voor zijn laatste sprint in MotoGP wegens het verlaten van de startgrid

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 14:29

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De Ducati van Marc Márquez vatte op de startgrid voor de sprint van de Grand Prix van Valencia vlam, nadat de start van de race vanwege technische problemen was afgebroken.

De tienvoudig wereldkampioen stond als tweede op de grid voor zijn laatste sprint in de MotoGP, maar moest lange tijd op de startplek blijven staan doordat de rode lichten vanwege technische problemen aan bleven.

Terwijl meerdere rijders, onder wie Márquez zelf, hun hand opstaken om aan te geven dat de start moest worden afgebroken, kwam er rook uit zijn GP26.

Márquez probeerde de Ducati naar de pits te rijden, maar de motor vatte al snel vlam. Een FIM-official schoot hem te hulp.

Márquez liet zijn motor op de grid vallen en rende naar een veilige plek, waarna hij terugkeerde naar de Ducati-garage. Daar begon het team zijn tweede motor klaar te maken.

De wedstrijdleiding maakte kort daarna bekend dat er om 15.25 uur een nieuwe sprintrace over een ingekorte afstand van 12 ronden zou beginnen, om die vervolgens voor onbepaalde tijd uit te stellen. Daarbij zou de versnelde startprocedure worden gebruikt.

Márquez mag zijn oorspronkelijke startpositie opnieuw innemen, maar kreeg een dubbele long lap-penalty omdat hij de grid had verlaten.

Dat betekent dat de Spanjaard op zijn afscheidsweekend in de MotoGP een flinke opgave wacht om nog op het podium te eindigen.

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- Het Motorsport.com-team

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