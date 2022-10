Nadat er aan het eind van de eerste vrije training al een mini-kwalificatie werd gehouden, kwamen de coureurs aan het begin van de tweede oefensessie op het Chang International Circuit alweer in actie op de zachte achterbanden. Hoewel het aan het begin van de middag behoorlijk regende, was het circuit later weer opgedroogd. De zachte banden leverden niet meteen hele snelle tijden op, maar de vertrouwde namen verschenen weer aan het front. Fabio Quartararo kreeg Luca Marini mee in zijn slipstream en daar maakte hij zich in eerste instantie nogal druk om. De beide rijders waren onafscheidelijk in het eerste deel van de sessie.

De snelle tijden werden intussen geproduceerd door Jorge Martin, Marc Marquez en Marco Bezzecchi. Die laatste zag zijn opmars gestokt toen hij in de derde bocht een schuiver maakte. Hij bleef in de top-drie staan, maar moest zijn machine met schade afleveren in de VR46-pitbox. Alle rijders waren overigens bezig met de raceruns. Francesco Bagnaia maakte ook een foutje op het snelle en blinde gedeelte van het circuit, maar hij kwam goed weg. Toen hij even later opnieuw aanzette, produceerde hij de snelste ronde tot dat moment. Met 1.31.326 stond hij halverwege de sessie aan de leiding. Johann Zarco, die na een veelbelovende start niet verder kwam dan de twaalfde plek in de eerste training, nestelde zich tussen Bagnaia en Marquez op de tweede plek.

Een veelbelovende vijfde plek van Alex Rins in de eerste training kreeg een goed vervolg in de tweede oefensessie. De Spanjaard ging met 1.31.088 naar de eerste plek terwijl Gresini-rijder Fabio di Giannantonio in bocht 3 tegen het asfalt smakte. Hij was niet de enige. Even daarvoor ging het op die plek ook al mis voor Cal Crutchlow. Zo’n tien minuten voor het eind van de sessie hadden de rijders genoeg gedaan aan hun raceruns en werden nieuwe softs geïnstalleerd om opnieuw een mini-kwalificatierun uit te voeren.

Jorge Martin opende het bal met 1.30.471. Hij noteerde daarmee in een klap de snelste tijd van het weekend. Darryn Binder was ook onderweg naar een flinke verbetering, maar de Zuid-Afrikaan uit de stal van Wilco Zeelenberg ging in de fout en kwam op hoge snelheid ten val in bocht 7. Daardoor kon ene aantal coureurs geen snelle ronde afmaken, maar Francesco Bagnaia koos zijn moment zorgvuldig. Hij klokte 1.30.299 en even later deed Zarco nóg een duit in het zakje met 1.30.281. Daar bleef het bij, behalve dan dat Crutchlow nog een valpartij maakte. Deze was aanzienlijk harder en de Engelsman had ook behoorlijk last. Hij kon zelf naar de rand van het circuit lopen, maar was aangeslagen na de val.

Zarco bleef daardoor aan kop met Bagnaia op de tweede plek en Martin op de derde plek. Luca Marini werd vierde na opnieuw een goede sessie voor Miguel Oliveira en Marc Marquez. Aleix Espargaro schopte het tot de top-tien in de tweede sessie, maar hij heeft nog geen Q2-plek geboekt. Fabio Quartararo deed dat wel, hij verbeterde zich niet aan het eind van de tweede training. De WK-leider eindigde op de achtste plek. Enea Bastianini werd negende, maar is eveneens nog niet zeker van een plek in Q1. Marco Bezzecchi maakte de top-tien compleet voor Maverick Viñales en Alex Rins. Brad Binder werd dertiende voor Alex Marquez en Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli en Pol Espargaro. Motegi-winnaar Jack Miller eindigde op de achttiende plek, maar heeft vooralsnog een Q2-positie in handen.

Darryn Binder werd negentiende voor Raul Fernandez en Crutchlow. Tetsuta Nagahsima eindigde op de 22ste plek voor hekkensluiters Remy Gardner en Danilo Petrucci. Die laatste was 2,6 seconden langzamer dan lijstaanvoerder Zarco.

Zaterdagochtend gaat de actie in Thailand verder. De start van de derde training is om 5.50 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Thailand

uitslag volgt.