Ducati onthult licht aangepaste kleurstelling voor 2022

Ten opzichte van vorig seizoen is de livery van de Desmosedici GP22 minimaal veranderd. Het logo van computerproducent Lenovo is nog altijd prominent aanwezig op de machine die verder grotendeels roodgekleurd is. Het logo van Audi Sport is verdwenen van de machine. De Duitse autofabrikant valt samen met onder andere Ducati en Lamborghini onder de Volkswagen Group.

De getoonde machine is nog voorzien van het oude aerodynamische pakket en waarschijnlijk een opgepoetste GP21. Maandag kwam testrijder Michele Pirro voor het eerst dit jaar in actie met de nieuwe Ducati. Hij deed dat tijdens de shakedowntest op het Sepang International Circuit in Maleisië. Aankomend weekend rijden de MotoGP-coureurs daar hun eerste twee van in totaal vijf testdagen voordat het seizoen begint maart in Qatar van start gaat.

De teampresentatie van Ducati stond aanvankelijk gepland voor 28 januari gepland, maar die moest verzet worden vanwege een positieve coronatest van fabriekscoureur Jack Miller. Hij kon daardoor niet naar Europa afreizen. De teampresentatie vindt nu op maandag 7 februari plaats.

2022 Ducati MotoGP-motoren Foto: Ducati Corse