Ducati geeft Dovizioso toestemming mee te doen aan MX-wedstrijd

Drie weken voor de start van het MotoGP-seizoen komt Dovizioso weer in competitief verband in actie. Volgend weekend doet hij in Faenza mee aan een motorcrosswedstrijd, onderdeel van een regionaal kampioenschap in Emilia-Romagna. Hoewel de motorcross vaak een belangrijk onderdeel is van de training van MotoGP-rijders, is het niet gebruikelijk dat ze ook daadwerkelijk in actie komen tijdens wedstrijden. Dit komt vooral door de risico’s die deelname aan wedstrijden met zich meebrengen.

Toch heeft Ducati besloten om de rijder toestemming te geven, vooral omdat Dovizioso snakt naar een competitie. De vicekampioen in de MotoGP heeft sinds halverwege november, de afsluitende GP vond toen plaats in Valencia, niet meer in competitief verband gereden. Ducati-teammanager Paolo Ciabatti verklaarde de beslissing in gesprek met Moto.it: “We houden rekening met de afgelopen periode. Dovi heeft sinds november niet meer gereden, we denken dat het meedoen aan een race goed kan zijn. Het geeft de rijder het gevoel terug, die adrenaline voel je alleen tijdens een race.”

Dovizioso en Ducati zitten nog altijd om de onderhandelingstafel om een nieuw akkoord te bereiken met het oog op de komende contractperiode in de MotoGP. Nadat ze het in eerste instantie niet eens leken te worden over het financiële aspect van de deal, lijkt het nu waarschijnlijk dat de beide partijen overeenstemming bereiken. Het feit dat Dovizioso toestemming krijgt om mee te doen aan motorcrosswedstrijden, is bovendien een signaal van vertrouwen van de renstal uit Borgo Panigale: “We weten hoeveel het voor hem betekent, dit is belangrijk voor hem. Daarom wijken we af voor de regel.”