Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

De afgelopen jaren stond er in de MotoGP geen maat op Ducati. De laatste vier wereldkampioenen reden op een motor van het Italiaanse merk, dat ook de laatste zes constructeurstitels voor zich opeiste. Afgaande op de Grand Prix van Thailand van afgelopen weekend is het echter onzeker dat deze reeks voortgezet kan worden.

Op het Chang International Circuit bleek Aprilia namelijk een maatje te groot. De andere Italiaanse fabrikant won de Grand Prix met Marco Bezzecchi en zag Raúl Fernández, Jorge Martín en Ai Ogura ook in de top-vijf eindigen. Daarin ontbrak Ducati: na het uitvallen van Marc Márquez, die om het podium streed, was Fabio Di Giannantonio de beste rijder van het merk op de zesde positie.

Dat was een unicum in de huidige MotoGP, want in de voorgaande 102 Grands Prix eindigde er altijd een Ducati-rijder in de top-vijf. Ook de reeks met opeenvolgende races met een Ducati op het podium kwam ten einde. Deze reeks, die begon in de GP van Aragón van 2021, eindigde na 88 Grands Prix. "Dit geeft aan dat we het gat snel moeten dichten, maar dat beseffen we zonder in paniek te raken", erkende Gigi Dall'Igna dan ook in een post op LinkedIn.

Die paniek was volgens de algemeen directeur van Ducati Corse niet nodig, omdat een dip in de prestaties na een lange succesreeks bij de natuurlijke cyclus hoort. Tegelijkertijd wilde Dall'Igna nog niet te veel conclusies verbinden aan de resultaten in Thailand. "Er is zeker werk te doen, maar we zijn ons er ook van bewust dat dit pas de eerste race van het seizoen is. De kalender is lang en bevat verschillende circuits. We zullen daarom pas na de aankomende races echt weten waar we staan ten opzichte van de tegenstanders."

Fabio Di Giannantonio was in Thailand de best geklasseerde Ducati-rijder op de zesde plaats. Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Dall'Igna kreeg op dit vlak bijval van collega Davide Tardozzi. De teammanager van Ducati's fabrieksteam wil de komende races afwachten voor een reëel beeld van de verhoudingen. "We hebben vier klappen in het gezicht gekregen, maar de komende circuits leggen de echte verhoudingen bloot", legde Tardozzi uit. "Naast Brazilië, dat voor iedereen een nieuw circuit is, denk ik dat Austin, Qatar en Jerez de realiteit gaan onthullen."

Desondanks kon voormalig World Superbike-rijder Tardozzi er niet omheen dat Aprilia - en Bezzecchi in het bijzonder - ijzersterk presteerden in Thailand. "Het is duidelijk dat Aprilia het geweldig heeft gedaan en dat Bezzecchi in geweldige vorm is. Maar zo is het al sinds halverwege vorig jaar. Marc had weliswaar een incident, maar in de eerdere races had hij altijd moeite om hem te verslaan", zei de Italiaan.

"Dat gezegd hebbende, petje af voor Aprilia, want ze zijn echt sterk geweest. We moeten werken aan wat we in gedachten hebben, we kunnen niets meer in de la laten liggen. We moeten alles wat we hebben naar buiten brengen, maar ik denk dat Gigi zich daar absoluut bewust van is. Ik zou zeggen dat het onze plicht is om de Ducati-rijders weer in een positie te brengen waarin ze kunnen strijden om het podium."