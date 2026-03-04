Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Formule 1
GP van Australië
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

MotoGP
GP van Thailand
Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

Brandstof Petronas voor Mercedes-teams vlak voor F1-opener gehomologeerd

Formule 1
GP van Australië
Brandstof Petronas voor Mercedes-teams vlak voor F1-opener gehomologeerd

F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Formule 1
F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

MotoGP
GP van Qatar
Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie

Formule 1
GP van Australië
Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie

F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok

Formule 1
F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok

Bottas begint F1-terugkeer met gridstraf: Fin vijf plaatsen terug in Australië

Formule 1
GP van Australië
Bottas begint F1-terugkeer met gridstraf: Fin vijf plaatsen terug in Australië
MotoGP GP van Thailand

Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

Ducati heeft in de GP van Thailand duidelijk zijn meerdere moeten erkennen in Aprilia. Toch wachten Gigi Dall'Igna en Davide Tardozzi met het nemen van conclusies over de verhoudingen in de MotoGP.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Davide Tardozzi, Team Manager Ducati

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

De afgelopen jaren stond er in de MotoGP geen maat op Ducati. De laatste vier wereldkampioenen reden op een motor van het Italiaanse merk, dat ook de laatste zes constructeurstitels voor zich opeiste. Afgaande op de Grand Prix van Thailand van afgelopen weekend is het echter onzeker dat deze reeks voortgezet kan worden.

Meer MotoGP-nieuws:

Op het Chang International Circuit bleek Aprilia namelijk een maatje te groot. De andere Italiaanse fabrikant won de Grand Prix met Marco Bezzecchi en zag Raúl Fernández, Jorge Martín en Ai Ogura ook in de top-vijf eindigen. Daarin ontbrak Ducati: na het uitvallen van Marc Márquez, die om het podium streed, was Fabio Di Giannantonio de beste rijder van het merk op de zesde positie.

Dat was een unicum in de huidige MotoGP, want in de voorgaande 102 Grands Prix eindigde er altijd een Ducati-rijder in de top-vijf. Ook de reeks met opeenvolgende races met een Ducati op het podium kwam ten einde. Deze reeks, die begon in de GP van Aragón van 2021, eindigde na 88 Grands Prix. "Dit geeft aan dat we het gat snel moeten dichten, maar dat beseffen we zonder in paniek te raken", erkende Gigi Dall'Igna dan ook in een post op LinkedIn.

Die paniek was volgens de algemeen directeur van Ducati Corse niet nodig, omdat een dip in de prestaties na een lange succesreeks bij de natuurlijke cyclus hoort. Tegelijkertijd wilde Dall'Igna nog niet te veel conclusies verbinden aan de resultaten in Thailand. "Er is zeker werk te doen, maar we zijn ons er ook van bewust dat dit pas de eerste race van het seizoen is. De kalender is lang en bevat verschillende circuits. We zullen daarom pas na de aankomende races echt weten waar we staan ten opzichte van de tegenstanders."

Fabio Di Giannantonio was in Thailand de best geklasseerde Ducati-rijder op de zesde plaats.

Fabio Di Giannantonio was in Thailand de best geklasseerde Ducati-rijder op de zesde plaats.

Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Dall'Igna kreeg op dit vlak bijval van collega Davide Tardozzi. De teammanager van Ducati's fabrieksteam wil de komende races afwachten voor een reëel beeld van de verhoudingen. "We hebben vier klappen in het gezicht gekregen, maar de komende circuits leggen de echte verhoudingen bloot", legde Tardozzi uit. "Naast Brazilië, dat voor iedereen een nieuw circuit is, denk ik dat Austin, Qatar en Jerez de realiteit gaan onthullen."

Desondanks kon voormalig World Superbike-rijder Tardozzi er niet omheen dat Aprilia - en Bezzecchi in het bijzonder - ijzersterk presteerden in Thailand. "Het is duidelijk dat Aprilia het geweldig heeft gedaan en dat Bezzecchi in geweldige vorm is. Maar zo is het al sinds halverwege vorig jaar. Marc had weliswaar een incident, maar in de eerdere races had hij altijd moeite om hem te verslaan", zei de Italiaan.

"Dat gezegd hebbende, petje af voor Aprilia, want ze zijn echt sterk geweest. We moeten werken aan wat we in gedachten hebben, we kunnen niets meer in de la laten liggen. We moeten alles wat we hebben naar buiten brengen, maar ik denk dat Gigi zich daar absoluut bewust van is. Ik zou zeggen dat het onze plicht is om de Ducati-rijders weer in een positie te brengen waarin ze kunnen strijden om het podium."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Formule 1
GP van Australië
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

MotoGP
GP van Thailand
Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

Brandstof Petronas voor Mercedes-teams vlak voor F1-opener gehomologeerd

Formule 1
GP van Australië
Brandstof Petronas voor Mercedes-teams vlak voor F1-opener gehomologeerd

F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Formule 1
F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?
Vorig artikel Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

MotoGP
MotoGP
GP van Qatar
Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

Mekies: "Red Bull heeft berg te beklimmen met eigen F1-power unit"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Mekies: "Red Bull heeft berg te beklimmen met eigen F1-power unit"

Max Verstappen klaar voor nieuw F1-seizoen: "Echte test begint nu"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen klaar voor nieuw F1-seizoen: "Echte test begint nu"
Meer van
Ducati Team

Waarom Bagnaia zich geen zorgen maakt na matige MotoGP-race Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Waarom Bagnaia zich geen zorgen maakt na matige MotoGP-race Thailand

Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Thailand: Gigi Dall'Igna

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Thailand: Gigi Dall'Igna

Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde