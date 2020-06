Ducati-tester denkt dat Honda achter wildcardverbod zit

Recent kondigde de MotoGP aan dit seizoen geen wildcards toe te staan in de drie GP-klassen. Dit werd gedaan om het aantal personeelsleden per Grand Prix zo laag mogelijk te houden. Het betekende onder meer dat de comeback van Jorge Lorenzo, die sinds begin dit jaar testrijder is bij Yamaha, niet van de grond komt. De drievoudig MotoGP-kampioen zou tijdens de Grand Prix van Barcelona zijn opwachting maken, maar dat kan dus niet doorgaan. Ook de andere fabrikanten hebben plannen om moeten gooien nu wildcards de rest van het jaar niet meer toegestaan worden. Een van hen is Pirro, die afgelopen seizoen in dienst van Ducati de races in Mugello, Misano en Valencia reed. Hij had voor dit seizoen een soortgelijk programma op de planning staan.

In gesprek met het Italiaanse Motosprint sprak de Italiaan zich uit tegen het wildcardverbod. Hij insinueerde dat de beslissing deels ingegeven is door Honda, dat een stokje voor de terugkeer van Lorenzo bij de concurrent zou willen steken. “Ik ben heel erg teleurgesteld”, aldus Pirro. “Een beslissing van deze omvang kun je zover van tevoren niet nemen, vind ik. Ik weet niet of het een manier is om iemand te helpen, maar het is niet eerlijk. Ik begrijp dat zoiets een maand voor het begin van het seizoen besloten moet worden, maar we weten nog niet eens wanneer het kampioenschap begint en hoeveel races er gehouden gaan worden. Misschien wil Honda wel proberen om Lorenzo de prijs te laten betalen voor het feit dat hij naar Yamaha ging. Ik ben geen Lorenzo, hij heeft veel geld verdiend en kan prima thuisblijven. Ik heb nog veel te doen in de MotoGP.”

Bij de andere fabrikanten maakten Suzuki-testrijder Sylvain Guintoli, Aprilia-rijder Bradley Smith en Honda-tester Stefan Bradl vorig jaar ieder vier starts. Gevraagd naar zijn mening over de wildcardsituatie, zei Bradl in gesprek met Servus TV: “Het is spijtig omdat ik dit jaar graag nog twee of drie keer had willen racen. Maar ik begrijp het wel, het is toch een speciaal jaar. We zijn allemaal afhankelijk van het virus. Nu is het wel heel rustig, het zorgt ook voor onzekerheid over de toekomst. Ik hoop dat we uiteindelijk snel weer kunnen racen en dat ik werk ga houden als testrijder.”

Met medewerking van Germand Garcia Casanova en Sebastian Fränzschky