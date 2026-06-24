Ducati legt Pedro Acosta vast tot en met MotoGP-seizoen 2028

Ducati heeft Pedro Acosta officieel gecontracteerd voor de MotoGP-seizoenen 2027 en 2028, waarmee het in zijn fabrieksteam een droomcombinatie vormt met Marc Márquez.

Het nieuws werd woensdag eindelijk bekendgemaakt, twee uur nadat het vertrek van Francesco Bagnaia was aangekondigd, terwijl het nieuwe contract van Márquez dinsdag al officieel was gemaakt.

Door de langdurige Concorde-onderhandelingen tussen de fabrikanten en de MotoGP Sports Entertainment Group, die pas afgelopen vrijdag tot een akkoord leidden, werden veel aankondigingen over coureurs tot dan toe in de wacht gezet.

Nu de constructeurs hun aanwinsten voor 2027 bekendmaken, is de komst van Acosta naar Ducati ongetwijfeld de meest spectaculaire en invloedrijke stap op de startgrid, nu het nieuwe 850cc-tijdperk van de MotoGP volgend seizoen van start gaat.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto door: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Acosta heeft een contract voor twee jaar getekend, en hoewel zijn salaris zeker niet het hoogste in het deelnemersveld is, zal hij wel aanzienlijke overwinnings- en titelbonussen ontvangen, zoals gebruikelijk is bij Ducati.

De ‘Shark’, die vorige maand 22 werd, is een van de grootste pure talenten op de startgrid: hij won de Moto3-titel als rookie en de Moto2-titel in zijn tweede jaar.

Acosta werd opgeleid in de Red Bull Rookies Cup, die hij in 2020 won, en werd door KTM gered toen hij enkele weken voor de start van het seizoen nog geen zitje had, waardoor hij met succes in de Moto3 kon racen.

Dit versterkte zijn band met het Oostenrijkse merk, waarvoor de Spanjaard altijd dankbaar is gebleven. In 2024 maakte hij zijn MotoGP-debuut bij het satellietteam GasGas Tech3, waarmee hij vijf podiumplaatsen behaalde. In 2025 werd hij gepromoveerd naar het fabrieksteam van KTM, waar hij nog eens vijf top-3-plaatsen behaalde, en dit jaar nog eens drie, hoewel de overwinning hem nog steeds ontgaat.