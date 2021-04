Op papier is het Losail Circuit zo’n beetje het ideale circuit voor Ducati. Voor de start van dit seizoen had het merk de twee voorgaande races in Qatar met Andrea Dovizioso gewonnen. In beide gevallen gebruikte Ducati het vermogen van de machine om Marc Marquez te verschalken. Na de hoopgevende wintertests stonden fabrieksrijders Jack Miller en Francesco Bagnaia bovenaan bij de bookmakers, maar de realiteit was anders. Beide races werden gewonnen door Yamaha, de eerste door Maverick Viñales. Een week later was Fabio Quartararo de man die de hoogste trede van het podium mocht beklimmen.

De fabrieksrijders van Ducati hadden zo hun eigen problemen in Qatar, de rijders van satellietteam Pramac kwamen nog het sterkst voor de dag. Baart het Ducati zorgen dat het merk geen overwinning mee kon nemen uit Qatar? “Je zou kunnen denken dat Ducati niet gewonnen heeft op wat voor ons een gunstig circuit is”, zegt Ciabatti tegenover de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Maar we hebben beide races op pole gestaan, scoorden een nieuw ronderecord, stonden op vier van de zes podiumplekken en we staan met Zarco aan kop in het kampioenschap. Natuurlijk had ik heel graag tenminste een race gewonnen, maar als we hiermee niet tevreden zijn, hoe kunnen andere merken dan wel tevreden zijn?”

Volgens de sportief directeur van Ducati hebben de Michelin-banden een grote rol gespeeld in het verloop van de race. “Mensen die de Ducati-overwinningen in 2018 en 2019 als voorbeeld nemen, houden er geen rekening mee dat de banden van die jaren niets te maken hebben met waar we nu mee rijden. Nu moeten de banden gespaard worden”, aldus Ciabatti. “Dat bleek al tijdens de wintertests in 2020, Dovi was niet zo competitief als een jaar eerder. We zijn wat dat betreft heel content met de verbetering die we geboekt hebben.”

Volgend weekend gaat het MotoGP-kampioenschap verder met de Grand Prix van Portugal. Johann Zarco is de kampioenschapsleider.