Ducati steunt concessiesysteem, maar wilde voordelen Aprilia en KTM tegenhouden

Na de laatste race van het seizoen 2023 maakte de MotoGP bekend dat zij het concessiesysteem voor 2024 rond hadden. Deze is voornamelijk gericht op het bieden van een steuntje in de rug aan de Japanse fabrikanten, Honda en Yamaha, aangezien zij de afgelopen tijd worstelden om het tempo van met name Ducati bij te benen. Zodoende zullen zij genieten van meer bandentests, onbeperkte testmogelijkheden tijdens het seizoen en vrije motorontwikkeling. Dat is dus goed nieuws voor deze fabrikanten, maar Ducati is daar uiteindelijk de dupe van, aangezien zij minder testmogelijkheden hebben én geen wildcards mogen inzetten.

Onder dit concessiesysteem profiteren echter ook Aprilia en KTM van enkele voordelen, waaronder meer banden voor tests en mogelijkheden om wildcards in te zetten. Dat is een opvallende zet, aangezien Aprilia en KTM de afgelopen jaren juist regelmatig successen boekten en steeds vaker op het podium te vinden waren. Ducati-manager Gigi Dall'Igna steunt het concessiesysteem nadrukkelijk, maar zet zijn vraagtekens achter de steun die Aprilia en KTM hierdoor krijgen. "Ik steun het concessiesysteem omdat het voor de show en het kampioenschap belangrijk is dat de andere fabrikanten, die worstelen om vooruitgang te boeken, kansen krijgen", zegt Dall'Igna. "Dus ik bied de Japanse [fabrikanten] graag de kans om zich sneller te herpakken."

"Maar eerlijk gezegd," vervolgt Dall'Igna, "geven we ook Aprilia en KTM een voordeel ten opzichte van ons, omdat wij minder banden hebben gedurende het seizoen om de motor te kunnen ontwikkelen en we geen kans hebben om wildcards in te zetten. Zij [Aprilia en KTM] hebben enkele races gewonnen dit seizoen en zij strijden het hele seizoen om de zeges. Dat vind ik dan een beetje vreemd."

De Ducati-manager voegt toe dat hij geprobeerd heeft om een stokje te steken voor de voordelen van KTM en Aprilia, die overigens in eerste instantie ook nog strengere beperkingen wilden zien voor Ducati. Uiteindelijk moest er een compromis komen om de Japanse fabrikanten te ondersteunen. "Het is unaniem, maar wij maken deel uit van de show en vinden het belangrijker om de Japanse fabrikanten te steunen dan de concessies voor KTM en Aprilia te blokkeren. Uiteindelijk zijn we hier voor de show en het is beter voor iedereen als de show echt goed is. Ik probeerde de concessies voor KTM en Aprilia tegen te houden omdat dit uiteindelijk ook voordelen voor hen zijn. Maar uiteindelijk moesten we tot een compromis komen."