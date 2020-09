Ducati stelt rijderspresentatie uit voor Rossi en Petronas SRT

Aanvankelijk zou de renstal uit Bologna de rijders voor volgend seizoen bekendmaken. Francesco Bagnaia volgt teamgenoot Jack Miller hoogstwaarschijnlijk naar het fabrieksteam terwijl Johann Zarco, Jorge Martin en Enea Bastianini gepresenteerd zullen worden bij een van de andere Ducati-teams. Ciabatti heeft nu echter bevestigd dat de bekendmaking van de rijders uitgesteld is tot volgende week. Het heeft alles te maken met de verwachting dat Rossi dit weekend een handtekening zet onder een nieuwe samenwerking met Petronas Yamaha SRT.

“We hadden aanvankelijk het plan dat we dit weekend onze rijders bekend zouden maken”, verklaarde Ciabatti in gesprek met Sky Italia. “Het idee is nu dat we het volgende week gaan doen en niet tijdens de Grand Prix, vooral omdat we ons willen focussen op de race. Daarnaast verwachten we dat de overeenkomst tussen Valentino en Petronas Yamaha ergens vandaag of morgen aangekondigd wordt. We willen ze daar alle ruimte voor geven. Wij zullen ergens volgende week onze rijders voor 2021 officieel bekendmaken.”

Motorsport.com kon eerder dit jaar al aankondigen dat Jorge Martin volgend seizoen voor Pramac Ducati gaat rijden. Ciabatti bevestigde dat: “We weten 99 procent zeker bij welk team de rijders volgend seizoen gaan rijden, Miller, Bagnaia, Zarco en je kunt ook zeggen dat Jorge Martin erbij is. Jorge is een rijder die we al lange tijd volgen en we zijn blij dat hij volgend seizoen op een Ducati kan rijden.”

Martin heeft de voorbije twee raceweekenden moeten missen nadat hij positief getest werd op het coronavirus, maar hij is er dit weekend weer bij.

Met medewerking van German Garcia Casanova