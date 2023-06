Ducati steekt stokje voor aangepast MotoGP-format in 2023, Aleix Espargaro boos

De weekendopzet is voor de MotoGP-coureurs in 2023 al behoorlijk op de schop gegaan. Zo krijgen de rijders dit jaar ieder raceweekend een sprintrace voor de kiezen, die met name in het begin op weerstand stuitte vanwege de risico's. Onderdeel van de verandering is dat de gecombineerde tijdenlijst van de vrijdagtrainingen bepaalt wie zich rechtstreeks voor Q2 plaatst en wie zaterdagochtend eerst in Q1 aan de bak moet om het vege lijf te redden. Doordat de kwalificatie zowel de startopstelling voor zaterdag als ook die van zondag bepaalt, is die van groot belang.

Het betekent in de praktijk dat de trainingen een soort pre-kwalificaties worden. Coureurs leggen de nadruk vooral op snelle rondetijden en dus op het bemachtigen van een directe Q2-plek. Neveneffect is dat het normale trainingswerk, bovenal het zoeken naar een geschikte afstelling voor de race, naar de achtergrond is verdreven. Het bevalt verschillende MotoGP-fabrikanten niet en dus is er achter de schermen gesproken over een lichte wijziging van het format. In de nieuwe opzet telt alleen de tweede vrije training nog mee voor de Q2-plekken, waardoor de eerste sessie kan worden gebruikt voor het werken aan de set-up, zonder dat er noemenswaardige druk op de ketel staat.

Espargaro hekelt opstelling Ducati: "Gaat om de veiligheid"

Meerdere formaties wilden dit nieuwe format in 2023 al gebruiken - na de zomerstop om precies te zijn - maar daar heeft Ducati een stokje voor gestoken. "Het leek erop dat alle coureurs op deze verandering aanstuurden, iedereen wilde de eerste training weer echt 'vrij' hebben", laat Aleix Espargaro in Assen over de kwestie weten. "Maar vervolgens bleek Ducati tegen te zijn, zij hebben dan ook tegen het invoeren van dit voorstel in 2023 gestemd." Volgens Espargaro is het ten onrechte ingegeven door angst en sportieve overwegingen. "Wij hebben helemaal geen sportieve motieven bij dit voorstel. Het ging ons vooral om de veiligheid, om het aantal crashes in de eerste vrije training terug te dringen. In zo'n nieuwe opzet kan iedereen veel meer relaxed zijn in de eerste sessie en wordt het alleen maar stressen in het laatste kwartier van de tweede training."

Volgens de Spanjaard worden de coureurs van Ducati voor het karretje gespannen door de leidinggevenden die aan de touwtjes trekken. "Geloof mij maar, alle Ducati-coureurs waren hier ook voor. Hun bazen zijn dat alleen niet. Daardoor wordt de nieuwe opzet volgend jaar pas gebruikt", duidt hij op het feit dat de verandering in 2024 alsnog wordt ingevoerd. Gevraagd waarom Ducati eerdere invoering met een veto kan tegenhouden als het een veiligheidskwestie is, vervolgt Espargaro. "Dat is een hele goede vraag. Ik zou het ook niet weten. Ik was gisteren in ieder geval behoorlijk boos. Ik snap niet waarom er gestemd moest worden, aangezien dit een veiligheidsding is. Waarom hebben fabrikanten überhaupt de kans gekregen om te stemmen? Dat vind ik in eerste instantie al gek, maar het besluit van Ducati vind ik nog veel merkwaardiger. Op deze manier respecteren ze hun eigen rijders ook niet echt."

