Ducati MotoGP-rijders bezorgd over kwalificatie in Aragon

Zarco was ondanks twee crashes nog de snelste man van het stel, hij eindigde op de elfde plaats met zijn GP19 met teamgenoot Tito Rabat in zijn kielzog. De GP20’s van Jack Miller, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci en Francesco Bagnaia eindigden nog verder naar anderen. Vice-kampioen Dovizioso klokte een 1.49.015 op meer dan een seconde van Maverick Viñales, de snelste man op vrijdag.

Vooral het genereren van genoeg warmte in de banden was een probleem voor de Ducatisten, Dovizioso verwacht dat het zaterdagochtend nog lastiger wordt om zijn tijd te verbeteren. Dat heeft alles te maken met de koude temperaturen. Vrijdagochtend werd de eerste vrije training al met een half uur uitgesteld, vrijdagmiddag maakte de MotoGP-organisatie bekend dat ook het programma voor de rest van het weekend opgeschoven wordt. Hoewel diverse coureurs twijfelen of het genoeg is, hoopt Dovizioso er het beste van.

“Ik weet niet waarom we de banden niet op de juiste temperatuur konden krijgen, we konden niet pushen. We konden niet met intensiteit rijden, zeker niet in de bochten naar rechts”, zei Dovizioso vrijdagmiddag. “In de bochten naar links ging het ten opzichte van vorig jaar niet verkeerd. Maar ik verloor in de andere bochten veel ten opzichte van vorig jaar. Het baart me zorgen voor morgen. De wind zal dan waarschijnlijk iets meevallen, maar het wordt lastig om te pushen en aan te vallen. Ik weet niet waarom we hier last van hebben, zeker op dit circuit. Morgen kunnen we hopelijk meer leren als de wind normaal is, dan is de limiet ook weer anders. Op dit moment krijgen we geen temperatuur in de band.”

Dovizioso verklaarde verder dat hij zich zorgen maakt over zijn dertiende plek algemeen. Een plek in de top-tien na drie trainingen geeft hem automatisch toegang tot Q2, maar het lijkt er op dit moment niet op dat hij dat kan halen. Pramac-rijder Francesco Bagnaia, die de dag afsloot op de negentiende stek, sloot zich bij die lezing aan. Gevraagd door Motorsport.com of er op een koude ochtend nog iets in het vat zit, zei hij: “Het wordt erg moeilijk om onze ronde van VT2 te verbeteren in de ochtend. We hebben dankzij het uitstel een half uur extra, maar dat maakt het zeker niet makkelijker. Het wordt belangrijk om een poging te doen, maar het wordt ontzettend lastig.”

Volgens Pramac-rijder Jack Miller, die vorig jaar nog op het podium stond tijdens de Aragon GP, worden de problemen van Ducati vooral veroorzaakt door de wind. Hij verwacht overigens wel dat hij zich kan verbeteren als de wind gedurende het weekend gaat liggen. “Met de wind hebben we grote problemen”, verklaarde Miller. “Het is ontzettend lastig in de eerste en tweede sector, hopelijk gaat de wind in de komende dagen wat liggen. Dat is duidelijk ons grootste probleem. Alle Ducati’s lijken daar moeite mee te hebben, het was een beetje zoals op de eerste dag in Barcelona. Daar waren we op de andere dagen ook redelijk competitief. Het is gewoon hoe onze motor werkt. De grote fairing aan de voorkant helpt niet, maar in de wind heb je vooral een motor nodig die goed is in de bochten. Daar hebben we nu nog steeds problemen mee. Het probleem wordt met veel wind alleen maar groter.”