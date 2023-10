Ducati op recordjacht in restant van beste MotoGP-seizoen ooit

Zaterdag zegevierde Johann Zarco in de Grand Prix van Australië. De Pramac Ducati-coureur boekte daarmee zijn eerste zege in de MotoGP, maar voor de fabrikant van zijn motorfiets was het alweer de dertiende overwinning van 2023. Voor Ducati is dat een verbetering van het eigen record uit 2022, toen er twaalf races werden gewonnen. Bovendien heeft het merk uit Bologna nog de kans om het all-time record van Honda aan te scherpen: in 1997 (toen de klasse nog 500cc heette) en 2003 won de Japanse fabrikant maar liefst vijftien races in één seizoen.

Ducati heeft in de resterende vier races dus nog twee zeges nodig voor een evenaring van het record en drie zeges voor een verbetering van Honda's record. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de vijftien zeges van Honda in 2003 door drie rijders behaald werden: Valentino Rossi (negen stuks), Sete Gibernau (vier) en Max Biaggi (twee). In 1997 waren Mick Doohan (twaalf zeges), Alex Criville (twee) en Tadayuki Okada (eentje) met zijn drieën verantwoordelijk voor alle zeges. De dertien zeges van Ducati tot nu toe werden behaald door vier coureurs: Francesco Bagnaia won zes keer, Jorge Martin en Marco Bezzecchi beide drie keer en Zarco dus eenmaal. Ook zijn er nog vier Ducati-rijders die niet wonnen, waardoor dat aantal nog verder kan oplopen.

Die statistiek onderstreept de dominantie van Ducati in 2023, maar dat geldt ook voor de statistieken qua podiumplaatsen en pole-positions. Op het eerste vlak kan het merk komend weekend tijdens de Grand Prix van Thailand al een nieuw record vestigen. Doordat in Australië alle podiumplekken naar rijders van Ducati gingen, heeft men inmiddels over het hele seizoen gezien 32 podiumplaatsen verzameld. Daarmee is het eigen record uit 2022 geëvenaard. Een podiumplek in het restant van het seizoen zorgt dus voor een aanscherping ervan. Bovendien gingen veertien van de zestien pole-positions in 2023 naar Ducati-rijders.

Het gevolg van de dominantie van Ducati is dat de motoren van de fabrikant gewild zijn, zoals wel bleek uit de overstap van Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen vertrekt na dit seizoen na elf jaar bij Honda om aan de slag te gaan bij satellietteam Gresini Ducati. Dat Marquez genoegen neemt met een motorfiets uit 2023 en dus niet het actueelste materiaal krijgt, zegt genoeg over de huidige kracht van het merk.