MotoGP GP van Valencia

Ducati reageert op afscheid Marc Márquez: "Het was best een schok"

Davide Tardozzi en Gigi Dall'Igna geven hun eerste commentaar op de bom van vrijdagochtend

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 18:20

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Davide Tardozzi

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toen Marc Márquez vrijdagochtend de autosportwereld stil liet vallen met zijn onverwachte aankondiging dat hij stopt, wisten de kopstukken bij Ducati wat eraan kwam. Toch waren zijn werkgevers nauwelijks eerder op de hoogte dan de gewone fans die de televisie-uitzending volgden.

De eerste Ducati-baas van Marc die hoorde dat hij zou stoppen, was algemeen directeur en technisch kopstuk Gigi Dall'Igna, maar hij kreeg dat pas donderdagavond te horen. Teammanager Davide Tardozzi vernam het nieuws vervolgens van Dall'Igna.

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Marquez had een contract getekend om nog twee seizoenen bij Ducati door te gaan, dat nu uit een beperkte groep kandidaten een vervangende fabrieksrijder moet vinden. Idealiter wordt die deal gesloten voor de eerste '2027'-test van komende dinsdag.

"Het was best een schok", zei Tardozzi op de wereldfeed van MotoGP. "Het is jammer, want ik weet dat het jammer is om dit nieuws in november te krijgen, maar uiteindelijk moeten we begrijpen dat dit voor hem de beste beslissing is."

Tardozzi zei ook dat hij op de hoogte was van de problemen met dubbelzien van Marc, waar de rijder tot vandaag tegenover de buitenwereld niets over had gezegd.

"Ja, we wisten van zijn probleem, omdat hij daar altijd open over is geweest naar ons. Daarom weten we ook dat dit de juiste beslissing is."

Dall'Igna deelde intussen zijn gedachten bij zender DAZN en zei dat het stoppen van Marquez een verlies voor alle betrokkenen zou zijn.

"Het zal zeker lastig worden om naar MotoGP te kijken zonder Marc, maar Marc loopt zelf ook veel mis", zei Dall'Igna. "Want hij is degene die heeft besloten om te stoppen terwijl hij nog steeds meer wilde, niet omdat hij dat wilde, maar omdat hij de last begon te voelen van alles wat hem is overkomen.

Gigi Dall'Igna, Ducati general manager

Photo by: Getty Images South America

"We moeten de beslissing van de rijder respecteren. Hij is de grootste kampioen die er is. Dit weekend is het perfecte moment om aan hem op te dragen."

Dall'Igna zei in dat kader dat hij zich pas na het afscheidsweekend druk wil maken over de vervanger van Marquez.

"Het klopt dat we nu naar een andere rijder moeten kijken, maar we hebben wat tijd om erover na te denken. Het maakt geen verschil of we er vandaag of maandag over nadenken. Ik denk er liever maandag over na en richt me nu op Marc."

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- Het Motorsport.com-team

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