Ducati presenteert team in jacht op MotoGP-wereldtitel in 2022

De teampresentatie van het Lenovo Ducati Team zou aanvankelijk vorige week al plaatsvinden, maar werd uitgesteld omdat Jack Miller door een coronabesmetting niet naar Europa kon reizen. Het team liet daarop wel alvast de nieuwe livery van de machines zien. Maandag vond de formele teampresentatie alsnog plaats met coureurs Bagnaia en Miller present.

"We kijken ontzettend uit naar de start van het nieuwe seizoen", zei algemeen manager Gigi Dall'Igna. "We hebben in 2021 mooie dingen laten zien met het winnen van onze derde constructeurstitel, het tweede kampioenschap bij de teams en de tweede plaats van Francesco Bagnaia bij de rijders. Pecco is erg gegroeid tijdens de laatste races van vorig jaar. We weten zeker dat hij in 2022 een van de kandidaten gaat zijn voor de wereldtitel. Jack Miller heeft zijn talent vorig jaar ook meerdere keren laten zien, hij kan net als Pecco voor het kampioenschap vechten. We weten dat het een hele lastige strijd gaat worden in 2022. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om Pecco en Jack een Desmosedici GP22 te geven waarmee ze in elke race voor de prijzen kunnen rijden. Het wordt een prachtig seizoen met 21 races, maar wij zijn er meer dan klaar voor en hopen de vruchten van ons werk te plukken."

Ducati jaagt in 2022 op de eerste wereldtitel sinds Casey Stoner in 2007 en zelden waren de papieren beter voor de start van een seizoen. De GP21 was vorig seizoen meest complete machine van het veld en tijdens de wintertesten in Sepang kwam Ducati ook al uitstekend voor de dag met de GP22, de nieuwe machine die maandag officieel onthuld werd. Ondanks dat het merk op enkele details moest verbeteren, werd een volledig nieuw pakket geïntroduceerd waarmee voortgeborduurd wordt op de stijgende lijn van 2021.

Bagnaia was afgelopen seizoen goed voor vier overwinningen, nog eens vijf podiums en de tweede plaats in het eindklassement. Miller won twee wedstrijden in Jerez en Le Mans, maar presteerde delen van het seizoen ook wisselvallig. De Australiër werkte wel het beste seizoen van zijn loopbaan af met de vierde plaats in de eindstand.

Motorsport.com kon maandag melden dat Bagnaia bijna rond is met Ducati over een nieuw contract. Daarmee ligt de man uit Turijn tot het eind van 2024 vast bij de Italiaanse stal.

Het MotoGP-seizoen begint op zondag 6 maart met de Grand Prix van Qatar.

