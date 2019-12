Ducati ‘mag niet tevreden zijn’ na overwegend positief seizoen

Voor het derde jaar op rij was Dovisioso na MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez ‘best of the rest’. Waar het in 2017 nog een spannende strijd was om de wereldtitel, was dat in 2019 eigenlijk geen moment het geval. Ducati’s teambaas Ciabatti vindt echter dat het een positief seizoen is geweest voor zijn team.

“We kunnen aan de ene kant terugkijken op een positief seizoen”, zei Ciabatti. “We hebben nog nooit zoveel punten gehaald, met uitzondering van 2007 toen we wereldkampioen werden met Casey [Stoner], dus dat is goed. Natuurlijk hebben we ook de vijf podiums van Jack erbij, maar ik denk dat de GP19 over het algemeen behoorlijk competitief is geweest. Het is anderzijds ook zo dat Marquez het kampioenschap met een paar races te gaan al binnen had, dus we kunnen niet helemaal tevreden zijn.”

Naast het feit dat krachtpatser Marquez moeilijk te verslaan is nu hij steeds constanter is gaan presteren, won Ducati in 2019 ook nog eens veel minder dan in de voorgaande seizoenen. Daar ligt volgens Ciabatti ruimte voor verbetering. “Het is goed dat Dovizioso nu al voor het derde jaar op rij als tweede is geëindigd in het kampioenschap. We proberen natuurlijk te winnen en daarom nemen we hier geen genoegen mee. We wonnen vorig jaar zeven races, het jaar ervoor zes races en dit jaar slechts drie. Dus daar hebben we wat laten liggen.”

Om in 2020 sterker voor de dag te komen investeert Ducati deze winter flink in de ontwikkeling van de nieuwe fiets, die volgend seizoen beschikbaar wordt gesteld aan vier rijders. Naast de fabrieksrijders Dovizioso en Danilo Petrucci, krijgen ook Jack Miller en Francesco Bagnaia bij satellietteam Pramac de kans op het meest actuele materiaal.

“Miller en Bagnaia krijgen dezelfde motoren als Dovizioso en Petrucci, daardoor kunnen we in 360 graden werken”, vervolgde Ciabatti. “We hadden dit jaar op een paar vlakken voordeel, vooral op het gebied van topsnelheid heeft Honda flink wat achterstand goedgemaakt. We moeten blijven werken. Zo zijn er nog wat zaken waar we aan moeten werken. Natuurlijk kunnen we het bochtenwerk ook nog wat verbeteren, dat zou mooi zijn.”