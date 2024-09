Ducati overweegt fabrieksteam met MotoGP-rijders in 8 uur Suzuka

De meest recente editie van de 8 uur van Suzuka was een bijzondere voor Ducati, dat voor het eerst deelnam aan de race. Het team van Yukio Kagayama schreef één Panigale V4 in, waarop Ryo Mizuno, Joshua Waters en Hafizh Syahrin uiteindelijk als vierde over de finish kwamen. Dat smaakt naar meer, zo bevestigt Paolo Ciabatti. "De 8 uur van Suzuka is een speciale race en iedere fabrikant wil deze minimaal één keer in zijn geschiedenis winnen", vertelt de off-road manager van Ducati aan Motorsport.com. "Juist vanwege het specifieke karakter had Ducati er nog nooit aan meegedaan."

In samenwerking met Team Kagayama is daar in juli verandering in gekomen. De Japanse renstal was verantwoordelijk voor de rijderskeuze, waar Ducati volgens Ciabatti geen invloed op heeft gehad. Dat verandert vanzelfsprekend als de fabrikant zelf een team inschrijft. "Als zo'n project directer door Ducati wordt gemanaged, is dat natuurlijk iets wat ik niet nauwgezet volg. Ook omdat ik met het wereldkampioenschap MXGP in 2025 al genoeg verplichtingen heb", verwijst hij naar het aanstaande MXGP-debuut van Ducati. "Maar Ducati is zeer geïnteresseerd. We hebben alle informatie gekregen die nodig is om te weten wat belangrijke verbeterpunten zijn om voor podiumplaatsen en overwinningen te strijden."

Het is niet uitgesloten dat Ducati in dat geval met meerdere MotoGP-rijders aan die strijd begint. "Er zijn snelle Ducati-rijders, zoals [Francesco] Bagnaia en ook [Fabio] Di Giannantonio, die graag de 8 uur van Suzuka willen rijden. Als Ducati besluit om zelf ook een motorfiets in te zetten naast de motor van Kagayama, dan zou de keuze naar mijn mening op de MotoGP-rijders vallen", oordeelt Ciabatti, die eveneens aangaf dat Bagnaia dit jaar al wilde deelnemen, maar dat dit vanwege zijn bruiloft niet mogelijk bleek. Mogelijk krijgt hij volgend jaar alsnog een kans. "Het is duidelijk dat Bagnaia en Ducati voor de overwinning willen gaan als ze deelnemen aan de 8 uur van Suzuka."

Afhankelijk van kalenders

Voorwaarde is dan wel dat de 8 uur van Suzuka niet gelijktijdig valt met een raceweekend van de MotoGP. Of dat in 2025 het geval is, is nog onduidelijk. "Ik denk niet dat er een beslissing is genomen. We moeten wachten op de kalenders om te zien of de rijders de mogelijkheid hebben om twee dagen te testen en deel te nemen aan de race", aldus Ciabatti. In 2024 was er overigens geen clash tussen de 8 uur van Suzuka en een MotoGP-weekend. Dat stelde Johann Zarco in staat om deel te nemen aan de race. Op de Honda van Team HRC wist de Fransman de wedstrijd - samen met teamgenoten Takumi Takahashi en Teppei Nagoe - zelfs te winnen.