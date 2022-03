Ducati zet ouder motorblok in voor GP22 na verzoek van Bagnaia

Vice-kampioen Francesco Bagnaia constateerde tijdens de MotoGP-test in Sepang dat de nieuwe specificatie van het Ducati-motorblok niet veel beter was dan de voorganger. Dit werd bevestigd tijdens de test in Mandalika. De GP22 was volgens sommige rijders een verbeterde versie van een toch al perfecte machine. Bagnaia kon zich hier echter niet in vinden. Het karakter van het nieuwe blok voldeed niet aan zijn wensen. Hij heeft daarom Ducati gevraagd om het blok van de GP21 te gebruiken, een verzoek waar de engineers mee akkoord zijn gegaan. Die krachtbron heeft echter wel een update gekregen.

De beslissing van Bagnaia heeft ook invloed op Jack Miller. De Australiër ook een oudere krachtbron van dezelfde specificatie. In het reglement staat dat coureurs uit hetzelfde team ook met hetzelfde type motorblok moeten rijden. Bagnaia en Miller rijden zodoende in 2022 op een hybride-versie van de GP22 en GP21. De beslissing heeft gevolgen voor het hele seizoen. De specificatie van het motorblok moet voor de start van de eerste race aangegeven worden. Hier kan in de rest van het seizoen niet meer van afgeweken worden. De zeven motoren die per rijder gebruikt mogen worden, zijn voor de start van het seizoen allemaal verzegeld. Pramac-rijders Jorge Martin en Johann Zarco hebben wel de volledige 2022-versie, datzelfde geldt ook voor Luca Marini. In totaal heeft Ducati in 2022 acht motoren op de grid.

Bagnaia is de gewezen kopman van het Ducati MotoGP-team in 2022. Hij tekende vorige maand een nieuw tweejarig contract bij de renstal uit Bologna. De coureur uit Turijn kende een ijzersterke tweede seizoenshelft in 2021. Hij won vier van de laatste zes races.

Mogelijk wordt er voor de start van het seizoen nog meer veranderd aan de machines. Ook het apparaat waar Ducati de verstelbare rijhoogte mee regelt, staat ter discussie bij de andere fabrikanten.