Ducati onthult nieuwe MotoGP-machine van wereldkampioen Bagnaia

Maandagochtend verzamelde Ducati zich in het Italiaanse skioord Madonna di Campiglio voor de tweede teampresentatie in de aanloop naar het aankomende MotoGP-seizoen. Zaterdag werd het spits namelijk al afgebeten door Gresini Racing, dat de livery voor het eerste seizoen met Marc Marquez in de gelederen onthulde. Bij het fabrieksteam van Ducati stond iets meer te gebeuren, want naast de nieuwe livery zou ook de nieuwe Desmosedici GP24 worden voorgesteld. Bovendien greep Ducati de teampresentatie aan om het WK Superbikes-team voor te stellen, evenals de nieuwe off-roadtak die afgelopen winter is opgezet.

Om 11.00 uur trok Ducati het doek van de vernieuwde Desmosedici GP24 en de Panigale V4 R, waarna MotoGP-fabrieksrijders Francesco Bagnaia en Enea Bastianini en WSBK-rijders Nicolo Bulega en Alvaro Bautista op het podium verschenen en plaatsnamen op hun nieuwe motorfietsen. De MotoGP-motor is voorzien van een licht veranderde livery voor het aankomende seizoen. De antracietkleur achter de startnummers is verdwenen en vervangen door een lichtere roodtint, die eerder op de zijkant van de kuip werd gebruikt. Daar waar het lichte rood daar in 2024 ook terugkeert, geldt dat niet voor de donkerrode accenten die er vorig seizoen nog te zien waren. Daardoor bestaat het gros van de nieuwe livery in 2024 uit het kenmerkende rood van Ducati.

Ducati verschijnt in 2024 voor het tweede seizoen op rij aan de start met Bagnaia en Bastianini als rijdersduo. Laatstgenoemde voegde zich in 2023 bij het team na een uitstekend 2022 bij Gresini, maar mede door blessureleed verliep het afgelopen jaar moeizaam. Wel scoorde hij in Maleisië een mooie overwinning om zijn seizoen nog enige glans te geven. Bagnaia begint intussen aan zijn vierde seizoen bij het fabrieksteam van Ducati en in de voorgaande drie jaar boekte hij de nodige successen. Na een tweede plek in 2021 volgden twee opeenvolgende wereldtitels in 2022 en 2023.

Beide rijders moeten nog even wachten voordat ze op de GP24 kunnen stappen. Tussen 6 en 8 februari verschijnen Bagnaia en Bastianini aan de start van de wintertest in Sepang. De shakedowntest, die tussen 1 en 3 februari wordt afgewerkt in Maleisië, moeten ze laten schieten. Ducati is dan wel vertegenwoordigd met testrijder Michele Pirro.