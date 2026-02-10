Ducati looft nieuwe mentaliteit Bagnaia: "Doet me denken aan 2024"

Tussen 2021 en 2024 werd Francesco Bagnaia twee keer MotoGP-wereldkampioen en twee keer tweede in de titelstrijd. Daarna volgde echter een moeizaam 2025, waarin hij moeite had met de Ducati GP25 en ondanks enkele zeges ook regelmatig in de achterhoede te vinden was.

Die dip lijkt Bagnaia achter zich te hebben gelaten, als de MotoGP-wintertest in Sepang als graadmeter genomen wordt. De Italiaan voelde zich meteen op zijn gemak op de nieuwe GP26. Op de gecombineerde ranglijst leidde dat weliswaar tot niet meer dan de vijfde plaats, maar met zijn sprintsimulatie maakte hij wel een uitstekende indruk door sneller te zijn dan teamgenoot Marc Márquez.

Op de GP26 lijkt Bagnaia weer het gevoel te hebben dat hij miste op de GP25, vooral met betrekking tot het remmen. De nieuwe motorfiets is een stuk stabieler in de remzone en daar leek Bagnaia in Maleisië van te profiteren, al durfde hij nog niet uit te spreken dat zijn problemen van vorig jaar definitief verleden tijd zijn.

Wel zag Ducati dat Bagnaia op mentaal vlak een flinke stap voorwaarts heeft gezet. "Toen hij begin dit jaar terugkeerde van de winterpauze, zag ik een compleet andere Pecco. Hij had een totaal andere mentaliteit, die me deed denken aan hoe hij in 2024 was. Ik denk dus dat Pecco heel lastig te verslaan is in de komende races", verklaarde teammanager Davide Tardozzi.

Davide Tardozzi ziet dat het weer de goede kant op gaat met Francesco Bagnaia. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Hij is een heel intelligent persoon, dus we praten veel met hem. Dat geldt vooral voor Gigi Dall'Igna. Sinds de test in Valencia heeft hij de juiste mentale houding teruggevonden. We zijn heel blij, want we weten dat we over een heel competitieve Pecco beschikken."

Focus op contractverlenging Marc Márquez

Ook als Bagnaia de vorm uit de eerste wintertest vasthoudt in de eerste races van 2026, is het nog maar de vraag of hij zijn loopbaan in 2027 vervolgt bij Ducati. De rijdersmarkt is volop in beweging en er lijken enkele opvallende transfers aan te komen. Naar verwachting is de overstap van Pedro Acosta naar het Italiaanse fabrieksteam een van deze wisselingen, wat ten koste moet gaan van Bagnaia.

Zelf heeft Bagnaia al laten weten weinig te voelen voor een plek bij een satellietteam van Ducati. Als hij moet vertrekken bij de fabrieksformatie, dan lijkt hij dus aan te sturen op een afscheid van de fabrikant die hem in 2019 liet debuteren in de MotoGP.

Voorlopig heeft de invulling van het tweede plekje echter niet de prioriteit bij Ducati. "Pecco zit in ons hart, maar totdat we het contract van Marc hebben afgerond, willen we niet met andere rijders praten", aldus Tardozzi. "Misschien tekent hij op het laatste moment toch niet. We focussen ons eerst dus op Marc, daarna zien we het wel."