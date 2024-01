Het afgelopen MotoGP-seizoen werd gedomineerd door Ducati, dat met Francesco Bagnaia de wereldkampioen bij de rijders afleverde en ook de wereldtitels voor constructeurs en teams in de wacht sleepte. De Italiaanse fabrikant weet echter ook dat de concurrentie niet stilzit in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen, dat op 10 maart wordt afgetrapt in Qatar. Ducati is daarom aan de slag gegaan met diverse verbeteringen voor de GP24, maar die waren tijdens de teampresentatie van maandag nog niet zichtbaar. Gigi Dall'Igna zegt echter dat dit tijdens de aanstaande wintertests in Maleisië wel anders zal zijn.

"We zijn blij met wat we deze winter hebben gedaan. Tijdens de tests in Sepang lanceren we een fairing die visueel heel anders is dan wat we de afgelopen jaren hebben gebruikt", benadrukt Dall'Igna tijdens het evenement in Madonna di Campiglio. "Op papier ziet alles er goed uit, maar in Sepang krijgen we feedback van de rijders. Dan zullen we weten of de ideeën die op papier zo goed lijken, ook echt goed zijn op het circuit." Met de vernieuwde kuip hoopt Ducati op aerodynamisch vlak een stap te zetten met de GP24, maar ook onderhuids is er wat veranderd. Het motorblok is eveneens aangepakt en levert nu meer vermogen, maar dat gaat volgens Dall'Igna niet ten koste van het rijgedrag.

"We hebben ons meer gefocust op dingen voor de lange termijn. Zo wordt het motorblok bevroren, waardoor het belangrijk is om de juiste keuzes te maken. Het is belangrijk dat het rijgedrag van het motorblok goed is, dat er genoeg vermogen is en dat de betrouwbaarheid op het gewenste niveau zit om het kampioenschap met de acht toegestane motorblokken te voltooien", legt Dall'Igna uit. "Dit jaar hebben we denk ik een kleine stap gezet, maar wel een belangrijke. Tegelijkertijd is het rijgedrag van het motorblok hetzelfde gebleven als bij de vorige, iets wat geen gegeven is. Daarom was Francesco heel blij aan het einde van de test [in Valencia]."

In hoeverre de veranderingen ook daadwerkelijk brengen wat Ducati ervan verwacht, is afwachten tot de tests in Maleisië en Qatar. Daardoor is er binnen de formatie van wereldkampioen Bagnaia en Enea Bastianini toch sprake van enige spanning, erkent Dall'Igna. "Het begin van het seizoen en het kampioenschap is altijd het moeilijkste, want er moeten onderdelen komen om de nieuwe motoren in elkaar te zetten. Omdat we zoveel motoren op de grid hebben, is dat voor ons zeker lastiger dan voor andere fabrikanten. Vervolgens weet je wel welke nieuwe dingen je hebt geproduceerd, maar je weet niet wat de anderen hebben gedaan", aldus de topengineer. "Het is altijd een spannende tijd en we gaan dus met enige spanning naar de eerste test."