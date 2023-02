Het was een bijna ongeziene ontwikkeling. Aan de vooravond van de Grand Prix van Qatar in 2022 besloot Francesco Bagnaia tegen het gebruik van de nieuwe krachtbron bedoeld voor de GP22 te stemmen. Hij zette het team daarmee voor een lastige keuze. Per MotoGP-team mag maar één specificatie van de krachtbron ingeschreven worden. Ook Jack Miller was daardoor veroordeeld tot een oudere specificatie. Het was een opvallende move in een turbulente beginfase van het seizoen, maar uiteindelijk pakte het voor Ducati aardig uit. Francesco Bagnaia werd met een ijzersterke tweede seizoenshelft wereldkampioen, Ducati pakte de Triple Crown en pakte haar eerste rijderstitel sinds 2007.

Ducati creërde een hybride van de GP21- en GP22-blokken, maar besloot Pramac-rijders Johann Zarco en Jorge Martin wel te voorzien van de 2022-spec. Die keuze van het management was begrijpelijk, maar sportief gezien niet de beste keuze voor de Pramac-rijders. Jorge Martin was dan ook blij dat hij vrijdag tijdens de eerste dag van de wintertest voor het seizoen 2023 met de volledig nieuwe specificatie mocht rijden. “We weten zeker dat het 2023-blok veel beter is dan het 2022-blok”, zegt Martin. “Dit blok is op alle vlakken beter. We moeten alleen opnieuw beginnen met het instellen van de mappings omdat het blok best wel veranderd is.”

Gevraagd naar de verbeteringen, zegt hij dat het nieuwe blok vooral vergeeflijker is voor de achterband. Dat was de achilleshiel van de Pramac-rijders, die vorig jaar in races meermaals in kansrijke positie terugvielen.

Bagnaia: Blok vergt nog wat aanpassing van mij als rijder

Het nieuwe blok valt ook in de smaak bij Bagnaia. “Ik was vandaag vooral gefocust op het nieuwe blok en een nieuwe fairing”, zegt de MotoGP-wereldkampioen desgevraagd. “Dat waren twee belangrijke dingen en ik ben heel blij met wat we gedaan hebben. In de ochtend reed ik m’n snelste tijd met het nieuwe blok, in de middag hebben we gebruikte banden gemonteerd om het niveau te begrijpen. Het oude blok stamt eigenlijk uit 2020, daar hebben we alles wel uitgehaald.” Het 2023-model moet nog wel verder ingeregeld worden met behulp van de elektronica, stelt Bagnaia. “Het nieuwe blok geeft een geweldig gevoel, maar in de acceleratie is het nog steeds een beetje agressief. Dat gevoel krijg ik vooral omdat die andere zo fijn reed. We werken eraan het te verbeteren, ook qua rijden. Het is anders, maar we hebben de tijd. Vandaag was het vooral zaak om dingen te leren.”

Op aerodynamisch vlak lag de focus bij Ducati vooral op een diffuser in de zone achter het voorwiel. Het ligt in de lijn der verwachting dat Ducati de komende dagen en vooral tijdens de test in Portugal volgende maand met meer aero-updates komt.