Jack Miller vervolgt zijn MotoGP-loopbaan vanaf 2023 bij KTM. Daarmee is er een einde gekomen aan een vijfjarige werkperiode bij Ducati, waarvan hij drie jaar doorbracht bij satellietteam Pramac. Miller is belangrijk geweest in de ontwikkeling van de Ducati-motor, maar stapt met Fabiano Sterlacchini over naar het Oostenrijkse merk. Sterlacchini was zeventien jaar lang technisch directeur bij Ducati. Ducati bood de Australiër voor 2023 een eenjarige deal aan bij Pramac, nadat ze er in Italië voor kozen om Enea Bastianini naar het fabrieksteam te promoveren. Miller besloot anders. Een keuze die men bij Ducati begrijpt. Zelfs nadat bekend was dat Miller zou vertrekken mocht hij nog nieuwe onderdelen testen.

Op de vraag van Motorsport.com of Ducati zich zorgen maakt over de kennis die Miller meeneemt naar KTM, antwoordt sportief directeur Paolo Ciabatti. "Nee, dat doen we niet. Dit is iets wat je niet tegenhoudt. Het gebeurt", zegt hij. "Met Jack hadden we in eerste instantie andere plannen. We wilden hem een plek bij Pramac geven, maar slechts voor één jaar. Vervolgens kreeg hij de kans om voor twee jaar als fabrieksrijder aan de slag te gaan bij KTM, met waarschijnlijk ook een beter salaris. Wij begrijpen zijn beslissing."

"Wat betreft de technische mensen: we zijn er trots op dat we deze mensen zo goed hebben opgeleid", zegt hij over de overstap van Sterlacchini. "Uiteraard balen we ervan als ze besluiten te vertrekken. Maar het is logisch dat mensen elders een andere rol willen proberen na jaren dezelfde functie te hebben gehad. Dat is bij Ducati soms niet mogelijk. Ze nemen veel kennis mee, maar het is niet anders."

Miller reed in 2014 voor het laatst op een KTM. Hij werd dat jaar tweede in de Moto3 en stroomde door Honda meteen door naar de MotoGP. Na drie MotoGP-seizoenen bij het Japanse merk wisselde hij naar Ducati. Zijn tijdperk in Italië is volgens Miller zelf een gamechanger geweest voor zijn carrière.