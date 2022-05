De verwachting is dat de Italiaanse renstal in 2023 veranderingen doorvoert aan de rijdersbezetting, waarbij hoogstwaarschijnlijk Jack Miller zijn biezen moet pakken. Zowel Enea Bastianini als Pramac-coureur Jorge Martin komen in aanmerking om de machine van de Australiër over te nemen. Bastianini heeft voorlopig een droomseizoen en scoorde in Le Mans zijn derde MotoGP-zege van 2022 op de 2021-spec Ducati. De manager van Martin werd in Frankrijk gespot terwijl hij in gesprek was met Honda, maar sportief directeur Paolo Ciabiatti verwacht niet dat beide heren naar iets anders gaan voordat ze een voorstel van Ducati hebben gekregen.

"Ik denk dat elke Ducati-rijder nu wel twee keer nadenkt", zegt Ciabatti tegen Motorsport.com. "Niet alleen de motor is competitief, het hele pakket klopt. Denk ook aan de technische ondersteuning die we de andere teams geven. Net als dat [Ducati-teambaas] Gigi Dall'Igna met alle Ducati-coureurs praat. Dat wordt door de rijders zeer gewaardeerd. Ik denk ook dat er niet veel andere opties zijn, althans goede opties. We moeten Honda natuurlijk in de gaten houden. Zij lijken niet door te willen gaan met Pol Espargaro. Het hangt ook af van Aprilia, maar ik denk niet dat zij iets met hun rijders gaan doen. Daarnaast is Suzuki geen optie meer, dan blijft van de fabrieksteams alleen KTM over. De markt is momenteel ook niet zo actief. Ik denk dat de coureurs die goede resultaten scoren op een Ducati, eerst willen horen wat wij bieden."

Miller is naar verluidt momenteel in gesprek met Honda over een terugkeer naar het Japanse merk, maar de MotoGP-winnaar wordt ook in verband gebracht met KTM. Ciabatti zegt door te willen met Miller, maar denkt dat de Australische coureur niet alles zal accepteren. Daarnaast geeft hij aan dat Ducati ook dicht bij een verlenging is met Martin en Bastianini voor 2023.

"Dat wilden we altijd al en ik denk dat we er in principe zijn", aldus de sportief directeur over het vernieuwen van de overeenkomst met het duo. "We willen ook kijken of we met Jack door kunnen. Het is een geweldige rijder en we hebben hem er graag bij. Ik denk dat we hem iets kunnen bieden, maar dat is waarschijnlijk niet in lijn met zijn wensen. Misschien slaat hij dan wel een andere weg in. In de resultaten is te zien dat Martin het nu lastig heeft, maar zijn eerdere resultaten waren prachtig. Over Enea kan ik weinig kwijt. Hij vecht voor de titel. Zarco racet ook prachtig, maar hij mist misschien net iets om geregeld voor het podium te kunnen vechten. We hebben gelukkig meer dan twee motoren op de grid en onze connectie met die andere teams is goed. We zitten momenteel in een fase waarin we de boel bekijken. Hopelijk komen we tussen Mugello en Assen met een definitieve beslissing."