MotoGP GP van Portugal
Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”
Davide Tardozzi heeft duidelijkheid verschaft over de toekomst van Marc Márquez, nadat de Spanjaard tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Portugal op donderdag weigerde een vroegtijdig afscheid uit te sluiten
Rubén Carballo Rosa
Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:33
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Ducati-teammanager Davide Tardozzi heeft gereageerd op uitspraken van Marc Márquez tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Portugal. De negenvoudig wereldkampioen wilde speculaties over een mogelijk vroegtijdig pensioen niet resoluut van tafel vegen.
Márquez heeft nog een contract voor twee jaar bij het fabrieksteam van Ducati, waarmee hij tot eind 2028 op de MotoGP-grid zou blijven. De afgelopen weken doken op sociale media echter ongefundeerde geruchten op dat hij de paddock eerder dan verwacht zou kunnen verlaten, al is daar geen concrete basis voor.
Márquez kreeg donderdag bij zijn eerste publieke optreden in Portimão de kans om een einde te maken aan de speculaties, maar de Spanjaard gaf een dubbelzinnig antwoord toen hem naar zijn toekomst werd gevraagd.
"Op dit moment ben ik volledig gefocust op het afronden van dit kampioenschap. Dat is mijn belangrijkste doel", zei hij, zonder een definitief antwoord te geven en daarmee ruimte te laten voor verdere speculatie.
"Natuurlijk heb ik nog een contract voor twee jaar met Ducati, maar dit jaar is in sommige opzichten best lastig geweest. Toch ben ik nog steeds snel.
"De prioriteit is dus om dit kampioenschap af te ronden en daarna te proberen aan volgend jaar te werken."
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Vrijdag werd het onderwerp voorgelegd aan Tardozzi, zijn baas bij het fabrieksteam. De Italiaan probeerde de geruchten de kop in te drukken en stelde dat Márquez zoals gepland ook na dit seizoen bij Ducati blijft.
Op de vraag of hij met 100 procent zekerheid kon bevestigen dat Márquez bij de Grand Prix van Thailand van komende maart, de openingsrace van het nieuwe seizoen, op de Desmosedici GP27 zit, antwoordde Tardozzi: “Natuurlijk. Geen probleem. Marc blijft na dit seizoen bij ons en ik hoop dat we hier het kampioenschap winnen. Ik denk dat hij daarna aan het volgende seizoen en de nieuwe motor gaat denken.”
Tardozzi sprak ook over hoe Márquez toeleeft naar een weekend waarin hij de wereldtitel kan veiligstellen.
“De grote dag komt dichterbij. Ik denk dat Marc rustig blijft en zijn werk doet. Ik denk dat [Marco] Bezzecchi alles zal geven om beide races te winnen en Jorge Martín doet ook mee, maar uiteindelijk denk ik dat Marc de juiste instelling heeft om met de situatie om te gaan”, zei hij.
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